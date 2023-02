How to make your partner responsible: रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे के साथ समय बिताने का फ्यूचर देखते हैं. लेकिन कई बार रिलेशनशिप में लवर इतना बेपरवाह होता है कि अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही हल्के में लेता है. इसके साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना भी जरूरी नहीं समझता है. अक्सर महिलाओं को पुरुषों ले शिकायत रहती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लापरवाही दिखाते हैं.

ऐसे में आज हम आपके लिए बेपरवाह पार्टनर को जिम्मेदार बनाने के टिप्स लेकर आए हैं. कई बार आपका व्यवहार आपके लवर को कम या ज्यादा नॉन जिम्मेदार बनाने का काम करता है. इसलिए आपको अपने व्यवहार पर भी एक बार नजर मारने की जरूरत होती है, तो चलिए जानते हैं (How to make your partner responsible) अपने पार्टनर को कैसेै जिम्मेदार बनाया जा सकता है.... बेपरवाह पार्टनर को जिम्मेदार बनाने के टिप्स (How to make your partner responsible) इसके लिए आप सबसे पहले ये पता लगाएं लापरवाही से व्यवहार क्यों करते हैं. हो सकता है वो आप से किसी बात को लेकर गुस्सा हों या अपसेट हों. ऐसे में आप उनसे इस बारे में खुलकर चर्चा करें जिससे इस बात का हल निकाला जा सके. ऐसे में आप रिश्ते में ऐसी चीजों का पता लगाएं जिन में सुधार की जरूरत है. फिर आप उन चीजों का पता लगाकर उन्हें पहले से बेहतर बनाने की ओर कदम बढ़ाएं. ऐसे में आप दोनों अपनी-अपनी जिम्मेदारियां को अलग-अलग करके बांट लें, जिससे कोई किसी चीज को भूले नहीं और न ही उस काम को करने में लापरवाही को बरतें. इसलिए ऐसे में आप उनके रिएक्शन को देखें. अगर वो ऐसा करने पर खुद के व्यवहार में धीरे-धीरे सुधार ला रहे हैं या आपके लिए खुद में अच्छे बदलाव कर रहे हैं. तभी आप इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचें. कई बार इसकी एक वजह दोनों के बीच आपसी प्यार का न होना भी हो सकता है. ऐसे में लवर जान-बूझ कर ऐसी लापरवाहियां करते हैं जिससे आप उनसे नाराज़ होकर रिश्ते को खत्म कर दें. ऐसे में आप उनके व्यवहार को देखते हुए ही रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें.