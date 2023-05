Love Affairs: चचेरी विधवा सास से युवक की लड़ीं नजरें, दोनों को हो गया प्यार; रात में मिलने के लिए पहुंचा घर, फिर...

Youth had an affair with mother in law: प्यार कब, किससे और कहां हो जाए, कोई बता नहीं सकता. कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और यह उम्र, जाति और मजहब का भी बंधन नहीं देखता. ऐसी ही एक बड़ी घटना सामने आई है, जब युवक को अपनी चचेरी सास से ही प्यार हो गया. ससुराल में अपनी पत्नी को लेने आते- जाते वक्त युवक की अपनी विधवा चचेरी सांस से आंख लड़ गई. वह मन ही मन उसे चाहने लगा. चचेरी सास को भी दामाद पर दिल आ गया. इसके बाद दोनों की जिंदगी में वो हो गया, जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी.

चचेरी सास से मिल गई नजरें रिपोर्ट के मुताबिक यह खबर बिहार के जमुई की है. रिपोर्ट के मुताबिक बांका जिला के धोरैया गांव के रहने वाले चंदन गोस्वामी की शादी हांसडीह गांव में हुई थी. उसकी ससुराल में एक विधवा चचेरी सास (Love Affairs) भी रहती है. ससुराल में आते-जाते वक्त उसकी चचेरी सास से मुलाकात हुई. शुरुआत में दोनों में सहज बातचीत हुई. बाद में यह बातचीत हंसी-मजाक और एक-दूसरे को छेड़ने के रूप में बदल गई. ससुराल जाकर लगा मिलने चंदन मन ही मन अपनी चचेरी सास को पसंद (Relationship Tips) करने लगा. सास भी छैल-छबीले दामाद पर दिल दे बैठी. एक दिन चंदन ने मौका देखकर अपनी चचेरी सास से प्यार का इजहार कर दिया, जिसे सास ने स्वीकार कर लिया. इसके बाद प्यार में पागल चंदन अक्सर किसी न किसी बहाने से अपनी चचेरी सास से मिलने के लिए हांसडीह गांव जाने लगा. रात में जब सब लोग सो जाते तो चंदन चुपके से उठकर अपनी चचेरी सास के घर जाकर उससे मिलने लगा. पत्नी को हुआ खटका दोनों अपने इस प्रेम संबंधों (Love Affairs) से बहुत खुश थे लेकिन चंदन के बार-बार ससुराल आने से उसकी पत्नी को कुछ खटका होने लगा. असल में नई बनी प्रेमिका की वजह से वह अपनी पत्नी को नजरअंदाज करने लगा था. उसके बार-बार ससुराल जाने से पत्नी को शक होने लगा था. उसने यह बात मायके में परिवार वालों को बताई. उन्होंने भी दामाद के बार-बार ससुराल आने को अटपटा बताया. इसके बाद उन्होंने दामाद की निगरानी करने का फैसला किया. परिवार वालों ने धर दबोचा बुधवार को दामाद एक बार फिर अपनी ससुराल पहुंचा था. रात होने पर वह अंधेरे में अपनी चचेरी सास से मिलने (Relationship Tips) उसके घर पहुंच गया. पहले से ही उसकी निगरानी कर रहे परिवार वालों ने जब उसे जाते देखा तो पीछा करके चचेरी सास के घर पर पकड़ लिया. इसके बाद परिवार वालों ने मिलकर दामाद की जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया. उसकी प्रेम कहानी सुनकर हर कोई हैरान है. फिलहाल पुलिस उधेड़बुन में है कि वह इस मामले में क्या कार्रवाई करे.