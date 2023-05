Relationship Tips: ग्रैंड पैरेंट्स के साथ वक्त बिताने से बच्चों को मिलते हैं कई बेहतरीन फायदे

Benefits of spending time with grand parents: अक्सर बच्चों को दादी-नानी के पुराने किस्से सुनना काफी मजेदार लगता है. लेकिन आज की बिजी जीवनशैली के कारण बच्चे अपने ग्रैंड पैरेंट्स के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ग्रैंड पैरेंट्स (Grand parents) के साथ बिताने से आपको कई बेहतरीन फायदे मिलते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए ग्रैंड पैरेंट्स के साथ समय बिताने के फायदे लेकर आए हैं. ग्रैंड पैरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाकर सही राह पा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (Benefits of spending time with grandparents) ग्रैंड पैरेंट्स के साथ समय बिताने के फायदे कौन से हैं.....

ग्रैंड पैरेंट्स के साथ समय बिताने के फायदे (Benefits of spending time with grandparents) सामाजिक बनते हैं बच्चे

आजकल की जीवनशैली में बच्चे सिर्फ अपने माता-पिता के साथ रहते हैं जिसके कारण वो बाकी के लोगों के साथ एडजेस्ट नहीं कर पाते हैं. वहीं बच्चे अगर ग्रैंड पैरेंट्स के रहते हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उनकी बात भी मानते हैं. इसके साथ ही बच्चे फैमिली के बाकी के सदस्यों के साथ भी अच्छी तरह से घुलते-मिलते हैं जिससे वो अपनी सोशल लाइफ को खुलकर इन्जॉय भी करते हैं. बच्चों में पैदा होती है सम्मान की भावना

अगर बच्चे अपने ग्रैंड पैरेंट्स के साथ समय बिताते है तो बच्चे बड़ों का आदर करना सीखते हैं. अक्सर बच्चों की नादानियों को माफ करके ग्रैंड पैरेंट्स उन्हें सही राह दिखाने में मदद करते हैं. इससे बच्चों में सहनशीलता बढ़ती है. साथ ही बच्चे ग्रैंड पैरेंट्स के साथ-साथ सारे बड़े-बुजुर्गों का आदर करते हैं और उनकी सलाह मानते हैं. बढ़ता है कॉन्फीडेंस

जब बच्चे ग्रैंड पैरेंट्स या ज्वाइंट फैमली में रहते हैं तो इससे उनका मनोबल बढ़ता है. इससे बच्चे हर सिचुएशन में खुश रहने की हर संभव कोशिश करते हैं. इसके साथ ही कठिनाईयों से डरने की बजाय उनका डट कर मुकाबला करते हैं. इतना ही नहीं ग्रैंड पैरेंट्स के साथ रहने से बच्चों में त्याग और सहयोग की भावना भी उत्पन्न होती है.