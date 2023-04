Relationship Tips: क्या आप एक कैज़ुअल रिलेशनशिप में हैं? Messy Heartbreak से बचने के लिए आजमाएं ये टिप्स

How to get over a casual relationship: कैज़ुअल रिलेशनशिप, हुक-अप कल्चर, सिचुएशनशिप और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कुछ ऐसे शब्द हैं जो इंटरनेट पर कैजुअली यूज किए जाते हैं. वर्तमान पीढ़ी सच्चा प्यार पाने और इंटिमेसी के इस क्षेत्र की खोज के बीच लटक रही है. ऐसा ही एक बढ़ता चलन है कैजुअल सेक्स का है. आमतौर पर इसका अर्थ है बिना किसी एस्पेक्टेशन और जिम्मेदारी को उठाएं किसी के साख शारीरिक इंटिमेसी या सेक्स करना। यह लोगों को बिना किसी रिश्ते के अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने की अनुमति देता है. हालाँकि, कई बार लोग खुद को झटके में पाते हैं जब बात कैज़ुअल सेक्स या 'बिना किसी बंधन के' रिश्ते को चुनते समय भावनाओं को संभालने की आती है. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आए हैं जोकि आपको कैजुअल सेक्स के बाद आप भावनात्मक उथल-पुथल से बचने में मदद करते हैं, तो चलिए जानते हैं (How to get over a casual relationship) कैजुअल सेक्स के बाद आप भावनात्मक उथल-पुथल से कैसे बचें.....

Pros and Cons पर विचार करें यौन संबंध बनाने के अपने मकसद के बारे में दृढ़ होना बेहद जरूरी है. एक कैज़ुअल संबंध में डुबकी लेने पर सहमत होने से पहले स्थिति के Pros and Cons को तौलना उचित है. भावनात्मक गहराई और आराम के दो महत्वपूर्ण तत्व आपको सही उत्तर खोजने में मदद करेंगे. संचार यदि आपने अपने आप को कैज़ुअल इंटिमेसी के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी है, तो अपने मित्र के साथ खुला संचार रखना सुनिश्चित करें. एक-दूसरे के पर्सनल स्पेस में आने से पहले दोनों का एक ही पेज पर होना भी उतना ही जरूरी है. सीमाएं हों भले ही आपने आराम और मज़ेदार समय बिताने के लिए कैज़ुअल सेक्स को चुना हो, फिर भी सीमाएँ रखना नॉन नेगोशिएबल है. अपनी सीमाओं के बारे में खुलकर बात करने से ही आपके दोस्त को आपकी ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है. चाहे आप एक कैज़ुअल रिश्ते में हों, सीमाएँ जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है. इसमें भौतिक और साथ ही टेक्स्टिंग या सेक्सटिंग सीमाएं शामिल हैं. सच्चे बनो यदि आप कैज़ुअल सेक्स की बातों के बावजूद खुद की भावनाओं में जकड़े हुए पाते हैं, तो अपने पार्टनर के साथ इसके बारे में ईमानदार होना बेहतर है. इससे आपको और आपके पार्टनर को दोस्ती के भविष्य के बारे में स्पष्ट निर्णय लेने में मदद मिलेगी. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)