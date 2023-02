Relationship Tips: रिश्ते को बर्बाद कर सकते हैं ये 3 तरह के मजाक, पत्नी या गर्लफ्रेंड से भूलकर भी न करें

Things you should never say to your partner: रिश्ता चाहें कोई भी क्यों न हो नोंकझोंक होना बेहद आम बात है. खासकर पति-पत्नी या गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के रिश्ते में. ऐसे रिश्तों में हंसी-मजाक और टांग खिंचाई करने से बॉन्डिंग स्ट्रॉंग होती है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप हंसी-मसाक में अपने पार्टनर को कुछ ऐसी बाते बोल देते हैं जिनको सुनकर उनको बहुत बुरा लग सकता है. ऐसे में एक छोटा सा मजाक या टांग खिंचाई आपके रिश्ते पर भारी पड़ सकता है.

इन्हीं कारणों की वजह से आपके पार्टनर की नजरों में आपकी खराब इमेज घर कर जाती है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी बाते बताने जा रहे हैं जोकि आपको भूलकर भी अपनी पत्‍नी या गर्लफ्रेंड से नहीं बोलनी चाहिए. जिनको आजमाकर आप अपने रिश्ते को डूबने से बचा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कौन सी बातें भूलकर भी (Things you should never say to your partner) पत्‍नी या गर्लफ्रेंड के सामने नहीं बोलनी चाहिए..... मजाक न बनाएं लुक्स को लेकर

अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड को मजाक-मजाक में कुछ भी कह देंगे और वो बुरा नहीं मानेंगी ऐसा आप बिल्कुल गलत सोचते हैं. हर औरत के लिए पार्टनर का लुक्स को लेकर मजाक बनाना बहुत असहनीय होता है. ऐसे में अगर आपको उनकी लुक्स में कुछ भी बुरा लगता है तो उनको अकेले में जाकर प्यार से बताएं. अपने से कम ना आंकें

अगर आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड वर्किंग नहीं है और न ही घर के काम-काज में एक्‍सपर्ट है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप उनकी पर्सनैलिटी को किसी से कम आंकें. ऐसे में आप उनके हाउसवाइफ होने या कोई काम ना करने का कभी भी मजाक ना बनाएं. आपकी ऐसी बातें आपके पार्टनर को बहुत बुरी लग सकती हैं. ऐसे में बेहतर है कि आप उनको मोटिवेट करें. ताने न मारें बात बात पर

हर औरत का सपना होता है कि उसका पार्टनर खुली सोच का हो. लेकिन अगर आप उनको बात बात ताने या कमेंट करते रहते हैं या उनकी इंसल्‍ट करते हैं तो इससे उनको बुरा लग सकता है. ऐसे में पार्टनर को ताने मारने की आदत को बिल्कुल बदल दें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)