Relationship: क्या अब आप दोस्तों के साथ Time Spend करना पसंद नहीं करते? जानें वजह

Why do we lose interest in friends: दोस्ती दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक है. हम अक्सर घर के बाहर एक परिवार पाते हैं, और यह हमारा चुना हुआ परिवार बन जाता है. दोस्त चुने हुए परिवार हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते. स्कूल से लेकर ऑफिस तक, दोस्त हमारे साथ रहते हैं और हमें सिखाते हैं कि जीवन को एक साथ कैसे नेविगेट किया जाए. अपराध में भागीदार होने से लेकर मुश्किल समय में रोने के लिए कंधा बनने तक, एक दोस्त हमारे साथ खड़ा होता है और हमारी पीठ है. हालांकि, समय के साथ दोस्ती भी खत्म हो सकती है. जैसा कि हम वयस्क संबंधों और जिम्मेदारियों के माध्यम से नेविगेट करना सीखते हैं, हम भी बहुत से परिवर्तन और विकास से गुजरते हैं. इसके साथ ही कुछ दोस्ती अपनी दिशा बदलती नजर आती है. इसलिए, कभी-कभी हम कुछ खास दोस्तों के साथ समय बिताना बंद कर देते हैं. ऐसे में यहाँ कुछ कारण बताए गए हैं कि क्यों हम कुछ खास दोस्तों के साथ आनंद लेना बंद कर देते हैं, तो चलिए जानते हैं वे कौन से कारण हैं जिनके चलते (Why do we lose interest in friends) हम कुछ खास दोस्तों के साथ आनंद लेना छोड़ देते हैं....

अतीत के आधार पर

हमें लगता है कि हम जो संबंध शेयर करते हैं, वह इस बात पर आधारित है कि हम अतीत में कैसे हुआ करते थे. जैसा कि हम बदलते हैं और वर्तमान दिनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ऐसा लगता है कि हम दोस्ती बनाए रखने के लिए प्रासंगिकता और सामान्य आधार खो रहे हैं. हमें लगता है कि हम जो संबंध शेयर करते हैं, वह इस बात पर आधारित है कि हम अतीत में कैसे हुआ करते थे. जैसा कि हम बदलते हैं और वर्तमान दिनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ऐसा लगता है कि हम दोस्ती बनाए रखने के लिए प्रासंगिकता और सामान्य आधार खो रहे हैं. जरूरत

कुछ दोस्त हमसे तभी संपर्क करते हैं जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है- जैसे-जैसे हम जुड़ते जाते हैं, हम उस दोस्ती में दिलचस्पी खोने लगते हैं. ईर्ष्या

कुछ मित्र हमारी सफलताओं से प्रसन्न होते हैं जबकि कुछ ईर्ष्यालु और स्वार्थी हो जाते हैं. हमें दूसरे प्रकार का पता लगाना चाहिए और धीरे-धीरे उन लोगों को खो देना चाहिए, क्योंकि वे समय के साथ विषाक्त हो जाते हैं. रुचियां

समान रुचियों के कारण हम लोगों के मित्र बन जाते हैं. समय के साथ, जैसे-जैसे रुचियां बदलने लगती हैं, हम दोस्ती बनाए रखने के लिए सामान्य आधार खो देते हैं. Resistance

जब हम मित्रता की गतिशीलता में बदलाव लाते हैं, तो हमें उनके Resistance का सामना करना पड़ता है, भले ही परिवर्तन सकारात्मक और रिश्ते के लिए स्वस्थ हों. अतीत

