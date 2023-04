Office Affairs: ऑफिस में अफेयर करना क्यों है खतरनाक? पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में होंगे ऐसे नुकसान

Why You Should never Have Affairs in Office: मौजूदा दौर में महिला और पुरुष कंघे से कंघा मिलाकर काम कर रहे हैं, जो समाजिक विकास के लिए एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन कई बार एक ही वर्कप्लेस में दोनों जेंडर्स का साथ होना परेशानी का सबब बन जाता है. हलांकि प्यार करना गैरकानूनी तो नहीं है, लेकिन एक ही ऑफिस में मेल और फीमेल एम्प्लॉई के बीच नजदीकियां मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं. आइए जानते हैं कि अपने दफ्तर में किसी भी अपोजिट जेंडर के साथ अफेयर क्यों नहीं करना चाहिए.

ऑफिस में क्यों न रखें अफेयर? 1. कंपनी पॉलिसी के खिलाफ

ज्यादातर कंपनी में ये पॉलिसी होती है कि उनके कर्मचारी आपस में अफेयर नहीं रख सकते. ऐसा इसलिए किया जाता है कि तीसरा कोई एम्प्लॉई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत न कर दे. अगर आप फिर भी पॉलिसी को नहीं मानेंगे तो जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है. 2. गॉसिप की वजह बन जाएंगे

अगर आप दफ्तर में किसी अपोजिट जेंडर के साथ नजदीकियां बढ़ाएंगे तो दोनों ही शख्स बेवजह गॉसिप की वजह बन जाएंगे. इससे अफवाहों का बाजार गर्म होता है और आप तंज का शिकार भी बन सकते हैं, फिर रिश्ते में दरार भी आने लगती है. 3. काम के प्रति कमिटमेंट घटेगा

जो लोग ऑफिस सिर्फ अपने काम के लिए जाते हैं उनका पूरा ध्यान वर्क खत्म करने को लेकर होता है, वहीं जो शख्स प्यार, इश्क और मोहब्बत में गिरफ्तार है, वो ऑफिस में ही फुर्सत के पल तलाशने लगता है, जैसे साथ कॉफी पीना, साथ हैंगआउट करना, गपशप करना वगैरा. ऐसा करने से काम के प्रति कमिटमेंट कम हो जाता है जो सही नहीं है. 4. फ्यूचर करियर में आएगी दिक्कत

कॉम्यूनिकेशन क्रांति के इस दौर में कोई भी गॉसिप तेजी से और चारों तरफ फैलती है. जब आप जॉब चेंज करने के बाद दूसरी कंपनी जाएंगे तो हो सकता है कि पुराने कलीग वहां मौजूद हों और फिर वो सीनियर के कान भर दें. इससे आपकी इमेज पर धक्का लगेगा और फिर फ्यूचर करियर में दिक्कतें आएंगी. शादीशुदा लोग भी कम नहीं हैं कुछ लोग शादीशुदा होती हुए भी ऑफिस में रोमांस या अफेयर का मौके तलाशते हैं, इससे उनकी पर्सनल लाइफ पर भी काफी बुरा असर पड़ सकता है. कई मामलों में तलाक की भी नौबत आ जाती है, इसलिए वर्कप्लेस में पूरा फोकस काम पर करें, इधर-उधर भटकने से नुकसान आप ही का होगा.