Importance of wearing red dress in Wedding by Bride: बॉलीवुड एक्‍टर्स आलिया भट्ट-रणबीर कपूर (Alia Bhatt-Ranbir Kapoor) की शादी और खासतौर पर उनका वेडिंग लुक (Wedding Look) इस समय चर्चा में बना हुआ है. यह कपल 14 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधा और उसके बाद ही इस फंक्‍शन की एक के बाद एक तस्‍वीरें सामने आ रही है.

शादी में आलिया भट्ट द्वारा पहनी गई आइवरी कलर की साड़ी (Alia Bhatt's Saree) ने सभी का ध्‍यान खींचा है. इसके साथ ही वे भी अब बॉलीवुड की उन एक्‍ट्रेस की सूची में शुमार हो गईं हैं, जिन्‍होंने अपनी शादी में परंपरागत लाल जोड़े की बजाय अन्‍य रंगों के वेडिंग ड्रेस (Wedding Dress) पहने. इससे यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिरी शादी में लाल रंग का जोड़ा (Lal Joda) पहनने को ही तरजीह क्‍यों दी जाती है और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, उसके पीछे क्‍या वजह है?

...इसलिए पहना जाता है लाल जोड़ा

शादी में और खासतौर भारतीय शादियों में सदियों से दुल्‍हन द्वारा लाल रंग का जोड़ा पहनने की परंपरा है. इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें से एक इसे सुहाग का रंग माना जाना है. वहीं ज्‍योतिषाचार्य आचार्य आलोक 'वेदाश्‍वपति' कहते हैं कि लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्‍व करता है और शादी के लिए मंगल ग्रह की स्थिति बहुत महत्‍व रखती है. इसलिए कुंडली मिलान करते समय मंगल जरूर देखा जाता है. शादी के समय ऊर्जा का संतुलन बना रहे इसलिए दुल्‍हन को लाल जोड़ा पहनने के लिए कहा जाता है.

इसके अलावा मां लक्ष्‍मी के वस्‍त्र भी लाल रंग के होते हैं. चूंकि घर की बहू को लक्ष्‍मी माना जाता है इसलिए विवाह के समय उसका लाल रंग पहनना बहुत शुभ माना जाता है. साथ ही लाल रंग सकारात्‍मक ऊर्जा का भी संचार करता है. दुल्‍हन को लाल रंग के जोड़े में देखकर उसके परिवार, ससुराल के लोग, रिश्‍तेदारों को पॉजिटिविटी मिलती है.

यह भी पढ़ें: Rahu Gochar 2022: दूर कर लें राहु से जुड़ी ये बड़ी भ्रांति! चमका देते हैं किस्‍मत

क्‍या आलिया के लिए शुभ नहीं है लाल जोड़ा?

ज्‍योतिषाचार्य प्रोसेनजीत घोष कहते हैं, आमतौर पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ज्‍योतिष, अंक शास्‍त्र आदि को बहुत मानते हैं. ऐसे में शादी को लेकर उनके जोड़े का रंग एस्‍ट्रोलॉजी के मुताबिक चुना गया हो, इसकी संभावना काफी है. हाल ही में विवाह के बंधन में बंधी आलिया भट्ट की बात करें तो उनके व्‍यवहार, पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्‍वेज को देखकर लगता है कि वे मिथुन या कन्‍या राशि/लग्‍न की हैं. ऐसी स्थिति में उनके लिए मंगल अकारक हो जाता है और लाल रंग पहनना उनके लिए अच्‍छा नहीं रहेगा. वहीं अन्‍य बॉलीवुड अभिनेत्रियों के शादी में लाल जोड़ा न पहनने के पीछे फैशन और ज्‍योतिष संबंधी कारण हो सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)