Ravan Samhita Upay: कम समय में धनवान बनने का ये है अचूक उपाय, 5 काली मिर्च के दानों में छिपा है राज

How To Become Rich: आज कल हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे. इसके लिए वे दिन-रात खूब मेहनत करता है कठिन परिश्रम करता है. लेकिन भाग्य का साथ न मिल पाने के कारण व्यक्ति को निराशा ही हाथ लगती है, जो कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक सेहत पर बुरा प्रभाव डालती है. अगर आपको भी मेहनत के बाद सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो रावण संहिता में निहित कुछ उपायों को अपनाया जा सकता है.

मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ होता है. वैसे रावण संहिता में सैंकड़ों उपायों का जिक्र किया गया है, लेकिन ये दो उपाय बेहद चमत्कारी हैं. इन दो उपायों को करते ही मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके द्वार पर दस्तक देती हैं. इतना ही नहीं, किस्मत का ताला भी खुल जाता है. आइए जानते हैं रावण संहिता में वर्णित इन उपायों के बारे में. धनवान बनने के ये हैं 2 अचूक उपाय - ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति का सपना होता है कि वे धनवान बने. मां लक्ष्मी उन पर मेहरबान रहें. अगर आप भी आर्थिक समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं, तो रावण संहिता में निहित ये उपाय किया जा सकता है. मान्यता है कि इस उपाय को करने से बहुत जल्द ही असर दिखता है और धन की प्राप्ति होती है. इस उपाय को करने के लिए 5 काली मिर्च के दाने लेकर किसी चौराहे पर जाएं. इस उपाय को करते समय ध्यान रखें कि आप पर किसी की नजर न पड़े. इस उपाय को ब्रह्म मुहूर्त में भी किया जा सकता है. पांच मिर्च के दानों को अपने सिर पर से 7 बार वार लें. अब काली मिर्च के 4 दानें 4 दिशाओं में फेंक दें और एक मिर्च को आकाश की ओर फेंक दें. इस उपाय को करते ही आकस्मिक धनलाभ के योग बनते हैं. - वहीं, दूसरा उपाय भी बेहद चमत्कारी है. अगर आप जल्द ही आर्थिक समस्या से निजात पाना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन सवा सौ ग्रहाम साबुत चावल और इतनी मात्रा में मिश्री लेकर सफेद कपड़े या रुमाल में बांध लें. इसके बाद रुमाल को हाथ में लें और मां लक्ष्मी से घर में विराजमान होने की प्रार्थना करें. इसके साथ ही मां से किसी भी प्रकार की भूल के लिए क्षमा याचना करें.इस रुमाल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें. इससे पवित्र नदियों में प्रवाहित करना ज्यादा श्रेष्ठ होता है.इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है. बता दें कि ये उपाय रावण संहिता नें निहित है.



