Guruwar Astro Tips: भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का दिन है बेहद खास, लेकिन गलती से भी न करें ये काम

What Not To Do On Thursday: देवगुरु बृहस्पति और जगत के पालहार भगवान विष्णु को सप्ताह में गुरुवार का दिन समर्पित है. मान्यता है कि इस दिन अगर सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु को स्मरण और पूजा-पाठ किया जाए, तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. साथ ही, उन्हें दुख और कष्टों से छुटकारा मिलता है. इस दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत भी रखा जाता है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति धन-धान्य से परिपूर्ण रहता है. उसे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती.अगर आप भी गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं,तो इस दिन कुछ बातों का खास ख्याल रखें. इस दिन इन कार्यों को करने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति को उनकी नारजगी का सामना करना पड़ता है.

गुरुवार के दिन भूलकर भी न करें ये काम

- ज्योतिष शास्त्र में बहुत से ऐसे नियमों के बारे में बताया गया है, जिनका गुरुवार के दिन पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा पाई जा सकती है. इस दिन घर में साफ-सफाई के दौरान घर से कबाड़ बाहर नहीं निकालना चाहिए.

- कहते हैं कि गुरुवार के दिन घर को धोना-पोछना नहीं चाहिए. इस दिन बाल और कपड़े आदि धोने की भी मनाही होती है.

- इतना ही नहीं, इस दिन किसी भी चीज का दान नहीं करना चाहिए.ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार को पीले रंग की वस्तुएं दान करने की सलाह दी जाती है. इस दिन गुड़, चना, चने की दाल आदि चीजों का दान किया जा सकता है.

- इस दिन भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए.

- गुरुवार के दिन केले के पेड़ का विशेष महत्व है. इस दिन केले के पेड़ में जल अर्पित किया जाता है. इसलिए इस दिन केला खाने वर्जित माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)