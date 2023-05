Beloved Flowers of God: देवी-देवताओं को गलती से भी अर्पित न करें ये फूल, माना जाता है वर्जित; झेलनी पड़ती है भगवान की नाराजगी

Which Flowers Should not be Offered to God: सनातन धर्म में देवी-देवताओं की पूजा के दौरान फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है. कहते हैं कि ऐसा करने से वे प्रसन्न होते हैं और पूरे परिवार पर उनकी कृपा बरसती है. पुराणों में इस बात का वर्णन किया गया है कि कौन से भगवान को कौन से फूल पसंद हैं. साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उन्हें कौन से फूल नापसंद हैं. आज हम ऐसे ही नापसंदगी वाले फूलों के बारे में आपको अवगत करवाने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप गलती करने से बच जाएंगे.

इन देवों को भूलकर भी न चढ़ाएं ये फूल भगवान राम की पूजा भगवान राम को भगवान विष्णु का मानव अवतार माना जाता है. कहा जाता है कि उनकी पूजा करने के दौरान कभी भी कनेर के फूलों (Which Flowers Should not be Offered to God) का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ऐसा करना अशुभ माना जाता है और परिवार को इसका दंड भोगना पड़ता है. माता पार्वती की पूजा कहा जाता है कि मां पार्वती की पूजा कभी भी मदार के फूलों से नहीं करनी चाहिए. ऐसा करने से उनकी नाराजगी झेलनी पड़ती है, जिससे बने-बनाए काम बिगड़ने लग जाते हैं. लिहाजा आप भी ऐसी गलती करने से बचें. भगवान् विष्णु की पूजा पुराणों में कहा गया है कि भगवान हरि की पूजा में गलती से भी अगस्त्य, माधवी और लोध के फूलों (Which Flowers Should not be Offered to God) का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ये सभी फूल भगवान विष्णु की पूजा में वर्जित माने जाते हैं. इनका इस्तेमाल करने से घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है. भोलेनाथ की पूजा धार्मिक विद्वानों के अनुसार भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी केवड़े या केतकी के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए. ऐसा करना अशुभ माना जाता है. ऐसा करने से भोलेनाथ अप्रसन्न हो जाते हैं, जिससे जातक की जिंदगी में उथल-पुथल मच जाती है.