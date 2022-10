Dhanteras 2022 History: धनतेरस पर आखिर क्यों खरीदे जाते हैं बर्तन? जानें इसके पीछे की कथा

Dhanteras 2022 Things to keep in mind before buying gold on Dhanteras: धनतेरस के लिए महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं. अधितकर लोगों ने घर की साफ-सफाई भी कर ली है. इस बार यह त्योहार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा. ऐसे में अब धनतेरस पर खरीदारी की प्लानिंग कर रहे हैं. अक्सर लोग धनतेरस पर बर्तनों की जरूर खरीदारी करते हैं. इसके साथ ही कई लोग सोना-चांदी और झाड़ृ भी खरीदते हैं. मान्‍यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्‍तुओं में 13 गुना वृद्धि होती है और मां लक्ष्‍मी आपसे प्रसन्‍न होकर आशीर्वाद देती हैं.

सांगर मंथन से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरि

धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है. दरअसल, इसी दिन भगवान धन्‍वंतरि महालक्ष्मी की तरह सागर मंथन से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इस दिन को भगवान धन्‍वंतरि के जन्‍मदिवस के रूप में मनाया जाता है.

अमृत का पात्र

ऐसी मान्यता है कि जब भगवान धन्‍वंतरि का जन्म हुआ तो वह एक पात्र में अमृत लिए हुए थे. भगवान धन्‍वंतरि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है. धनतेरस के दिन धातु खरीदना सबसे अच्‍छा माना जाता है.

खरीदें चांदी

इस दिन चांदी खरीदना सबसे शुभ होता है. अगर आप चांदी नहीं खरीद सकते तो इस दिन पीतल, कांसा, सोना भी खरीद सकते हैं. हालांकि, इस दिन स्‍टील के बर्तन और लोहा नहीं खरीदना चाहिए.

