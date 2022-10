Dhanteras Shopping: धनतेरस पर इन 5 चीजों की भूलकर भी न करें खरीदारी, माना जाता है अशुभ; परिवार को झेलना पड़ता नुकसान

What not to buy on Dhanteras: धनतेरस (Dhanteras) का त्योहार अब नजदीक आ चुका है. इस बार यह त्योहार 23 अक्टूबर रविवार को मनाया जाएगा. माना जाता है कि इस दिन जो लोग बर्तन या सोना-चांदी खरीदते हैं, उनका घर सालभर धन-दौलत से भरा रहता है. हालांकि शास्त्रों में इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि धनतेरस पर कुछ चीजें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए. ऐसा करना अपशकुन होता है और परिवार में अजीब-अजीब चीजें होने लगती हैं. आइए जानते हैं कि वे कौन सी 5 चीजें हैं, जिन्हें खरीदने से इंसान को बचना चाहिए.

कांच के बर्तन खरीदना वर्जित

धनतेरस (Dhanteras Shopping) के दिन कांच के बर्तन खरीदने की मनाही की गई है. इसकी वजह ये है कि कांच का संबंध राहु से होता है. ऐसे में अगर आप धनतेरस पर कांच के बर्तन खरीदकर लाते हैं तो आप राहु ग्रह को घर में आने का न्योता दे रहे होते हैं. इसके चलते परिवार के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो जाता है.

नुकीली या धारदार चीजें न खरीदें

चाकू, सुईं, पिन, कैंची या अन्य कोई भी धारदार चीज धनतेरस पर कभी नहीं खरीदनी चाहिए. इस दिन ऐसी चीजों की शॉपिंग सही नहीं मानी जाती. ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है और परिवार दरिद्रता के भंवर में फंसने लगता है.

लोहे की चीज खरीदना अशुभ

शास्त्रों में कहा गया है कि हमें धनतेरस (Dhanteras Shopping) वाले दिन लोहे की चीज खरीदने से बचना चाहिए. इसका कारण ये है कि लोहे को शनि देव का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में अगर आप लोहे की कोई चीज खरीदकर लाते हैं तो आपके घर में शनि देव विराजमान हो जाएंगे, जिसके बाद अनिष्ट होने की आशंका बढ़ती जाएगी.

प्लास्टिक के सामान से बचें

आपको धनतेरस वाले दिन प्लास्टिक से बनी कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए. ऐसा करने घर में बरकत नहीं आती और मां लक्ष्मी रुष्ट होती हैं. इसके बजाय स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं. उनकी खरीद से कुंडली में दोष दूर हो जाते हैं.

एल्यूमिनियम का सामान न लें

ज्योतिष के मुताबिक धनतेरस (Dhanteras Shopping) पर एल्युमिनियम के सामान या बर्तन खरीदने वर्जित हैं. एल्युमिनियम पर राहु का काफी प्रभाव होता है. उसे दुर्भाग्य का सूचक भी माना जाता है. ऐसे में धनरेस पर अगर इसकी खरीद करते हैं तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं.

