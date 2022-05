How to get Promotion in Job: ऐसे लोग जो प्रमोशन पाना चाहते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं तो इसके पीछे ज्‍योतिषीय कारण जिम्‍मेदार हो सकते हैं. कुंडली के ग्रह-नक्षत्र कई बार करियर में तरक्‍की की राह में बाधा डालते हैं. इस कारण योग्‍यता होने के बाद भी व्‍यक्ति को वह पद-पैसा नहीं मिल पाता है, जो उसे मिलना चाहिए. इसके लिए ज्‍योतिष में कई तरह के उपाय बताए गए हैं. ज्‍योतिष की शाखा रत्‍न शास्‍त्र में एक ऐसे रत्‍न के बारे में बताया गया है, जो बेहद प्रभावी है. इसे धारण करते ही व्‍यक्ति को करियर में तेजी से तरक्‍की मिलने लगती है. हालांकि कोई भी रत्‍न धारण करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए.

बहुत प्रभावी रत्‍न है माणिक्‍य

करियर में तरक्‍की पाने के लिए कुंडली में सूर्य का मजबूत होना जरूरी है. ज्‍योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है. वे सफलता, आत्‍मविश्‍वास, सेहत और पिता के कारक ग्रह हैं. माणिक्‍य रत्‍न सूर्य का प्रतिनिधित्‍व करता है. इसे धारण करने से व्‍यक्ति को करियर में एक के बाद एक सफलताएं मिलती हैं. इसके अलावा सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को यह रत्‍न तगड़ा लाभ पहुंचाता है. यह रत्‍न पहनने से व्‍यक्ति में नेतृत्‍व क्षमता बढ़ती है. यह उसकी तरक्‍की में बड़ा योगदान देती है.

इन राशि वालों के लिए बेहद शुभ है माणिक्‍य

ऐसे लोग जिनका राशि लग्‍न सिंह, कर्क, मेष, वृश्चिक या धनु है उन्हें माणिक्य रत्न धारण करने से शुभ फल मिलते हैं. इसके अलावा जिन लोगों का जन्‍म जुलाई महीने में हुआ हो वे माणिक्‍य पहन सकते हैं. रविवार के दिन जन्‍मे लोगों और मूलांक 1 वाले जातकों के लिए भी माणिक्‍य धारण करना शुभ होता है.

ऐसे धारण करें माणिक्‍य

माणिक्‍य रत्‍न को सोने या तांबे में धारण करना अच्‍छा होता है. धारण करने से पहले माणिक्‍य जड़े लॉकेट या ब्रेसलेट को कच्‍चे दूध और गंगाजल से शुद्ध करें. फिर 'ऊं ह्रां ह्रीं ह्रोम सः सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. भगवान विष्‍णु और सूर्य देव की प्रार्थना करें. इस दिन सूर्य से जुड़ी चीजों जैसे गुड़ का दान करें.

