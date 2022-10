Favorite Flower: देवी-देवताओं को चढ़ाएं उनकी पसंद के ये फूल, खुल जाएगा बंद किस्मत का ताला

Which Flower Is Offered To God: कुछ लोगों के साथ देखा जाता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी उनके घरों में पैसों का अकाल होता है. बात-बात पर लोगों में झगड़े होते हैं. घर में एक अलग तरह का नकारात्मक माहौल नजर आता है. ऐसा माना जाता है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए. अच्छा भाग्य तभी हासिल होता है, जब आपको देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है. सभी देवी-देवताओं को अलग-अलग रंग के फूल प्रिय होते हैं. अगर आप उन्हें उनके पसंदीदा फूल चढ़ाते हैं तो उनकी कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहती है और परिवार में हमेशा खुशियां बरकरार रहती हैं.

नीले रंग के फूलों से शनि देव रहते हैं खुश

शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है. जिनके ऊपर शनि देव की कृपा होती है उनके घरों में खुशियों की कोई कमी नहीं होती है. आपको बात दें कि नीले रंग के फूल शनि देव को अधिक प्रिय हैं. उनकी पूजा के दौरान नीले रंग का फूल चढ़ाने से शनि देव प्रसन्न रहते हैं. गौरतलब है कि शनि देव को नीले रंग के लाजवानी के फूल भी बहुत प्रिय हैं.

हनुमान जी को पसंद हैं लाल-पीले फूल

भगवान हनुमान को संकटमोचक माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि इंसानों पर आई किसी भी तरह की विपत्ति को हरने में भगवान हनुमान सक्षम हैं. अगर आप भी संकटमोचन के भक्त हैं तो उनकी पूजा के दौरान उन्हें गेंदा, कमल या गुडहल के फूल अर्पित कर सकते हैं. इन फूलों को हनुमान जी पर चढ़ाने से उनकी कृपा भक्तों पर बनी रहती है.

माता लक्ष्मी को पसंद है कमल का फूल

माता लक्ष्मी की कृपा जिस घर पर रहती है, उस घर से कंगाली कोसों दूर रहती है. क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत प्रिय है. ऐसा कहा जाता है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार मां को कोई भी फूल अर्पित कर सकते हैं. बस ध्यान इस बात का रहे कि वे फूल बासी या सूखे न हों.

