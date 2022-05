Know your Personality by First Letter of Name: नाम का बहुत महत्‍व होता है. इससे व्‍यक्ति की पर्सनालिटी पर बड़ा असर पड़ता है. इसके अलावा नाम का पहला अक्षर उसके भविष्‍य के बारे में भी बहुत अहम बातें बताता है. नाम के इसी महत्‍व को देखते हुए ज्‍योतिष शास्‍त्र में नेम एस्‍ट्रोलॉजी को लेकर पूरी एक शाखा है. इसे हिंदी में नाम शास्‍त्र या नाम ज्‍योतिष कहते हैं. आज हम ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं, जो बेहद महत्‍वाकांक्षी होते हैं. वे बड़े सपने देखते हैं और उन्‍हें भी पूरा करते हैं. ये लोग लग्‍जरी लाइफ जीने के शौकीन होते हैं, साथ ही करियर में खूब सफलता भी पाते हैं.

जिनका नाम A से शुरू हो

नेम एस्‍ट्रोलॉजी के मुताबिक ऐसे जातक कर्मठ और मेहनती होते हैं. साथ ही बुद्धिमान भी होते हैं. वे हमेशा शानदार लाइफ जीना की इच्‍छा रखते हैं इसके लिए वे खूब मेहनत भी करते हैं. हालांकि इन लोगों की मैरिड लाइफ ठीक नहीं रहने के कारण वे अपनी सफलताओं का पूरा आनंद नहीं ले पाते.

जिनका नाम S से शुरू हो

ऐसे जातक बेहद आकर्षक पर्सनालिटी के मालिक और बेहद टैलेंटेड होते हैं. वे बेहद महत्‍वाकांक्षी होते हैं. आमतौर पर दायरों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं और अपनी अलग पहचान बनाते हैं. करियर में ऊंचा मुकाम बनाते हैं, खूब प्रसिद्धि और लग्‍जरी लाइफ पाते हैं.

यह भी पढ़ें: Vastu Tips: दुर्भाग्‍य का कारण भी बन सकती है विंड चाइम! लगाने से पहले जरूर जान लें ये अहम बातें

जिनका नाम V से शुरू हो

ऐसे जातक हंसमुख और मिलनसार होते हैं. पैसों का उपयोग चतुराई से करते हैं. काम में ईमानदार होते हैं और अच्‍छी सफलता पाते हैं. ये पैसे के मामले में भी लकी होते हैं और आमतौर पर लोगों के बीच खासे लोकप्रिय भी होते हैं.

जिनका नाम R से शुरू हो

ऐसे जातक महंगी चीजें खरीदने के शौकीन होते हैं. वे खासे फैशनेबल भी होते हैं. अपनी सुख-सुविधाओं पर खुलकर खर्च करते हैं और इसके लिए पैसे कमाने खूब मेहनत भी करते हैं. कह सकते हैं कि ये लोग जिंदगी के पूरे मजे लेते हैं और खुलकर खर्च करते हैं.

जिनका नाम M से शुरू हो

ऐसे जातक अपने शौक पूरे करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं. उन्‍हें अच्‍छा पहनना, खाना, घूमना बहुत पसंद होता है. ये लोग बहुत इंटेलीजेंट होते हैं और सफलता पाने का तरीका जानते हैं. जो लोग इनसे एक बार जुड़ जाएं वे हमेशा के लिए उनके ही हो जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)