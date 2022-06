When Panchak will start in this month: हिंदू पंचांग के मुताबिक हर महीने 5 दिन ऐसे आते हैं, जिनमें कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है. इस काल को पंचक काल कहा जाता है. पंचक 5 प्रकार के होते हैं- रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, मृत्यु पंचक और चोर पंचक. इनमें से मृत्‍यु पंचक को लेकर लोगों के मन में डर का भाव सबसे ज्‍यादा होता है. इस महीने लगने वाले पंचक मृत्‍यु पंचक ही हैं. कल यानी कि 18 जून से मृत्‍यु पंचक शुरू हो चुके हैं और 23 जून 2022 तक चलेंगे.

सबसे अशुभ माने गए हैं मृत्‍यु पंचक

जब पंचक शनिवार से शुरू होते हैं तो उन्‍हें मृत्‍यु पंचक कहा जाता है. धर्म-ज्‍योतिष में इन पंचकों को सबसे अशुभ माना गया है. ऐसे में इस दौरान ज्‍यादा सावधानी बरतनी चाहिए. 23 जून 2022 तक कोई भी शुभ काम न करने के अलावा उन कामों से भी बचना चाहिए, जिन्‍हें करने की मनाही की गई है.

पंचक काल में न करें ये काम

- पंचक के दौरान कभी भी लकड़ी या लकड़ी से बना सामान नहीं खरीदना चाहिए.

- पंचक के दौरान कभी भी ना तो घर की छत डलवाएं, ना चौखट लगवाएं.

- पंचक के दौरान पलंग, चारपाई, फर्नीचर न खरीदें. ऐसा करना बहुत अशुभ फल देता है.

- पंचक के दौरान किसी की मृत्‍यु हो जाए तो योग्‍य ब्राह्म्‍ण से पूछकर विधि-विधान से अंतिम संस्‍कार करें. मृतक के साथ 4 नारियल या लड्डू रखकर दाह संस्‍कार करें.

-पंचक के दौरान कभी भी दक्षिण दिशा की यात्रा न करें. इसे यमराज की दिशा माना गया है.

साल 2022 के पंचक

जुलाई 2022- 15 जुलाई शुक्रवार से 20 जुलाई बुधवार तक

अगस्त 2022- 12 अगस्त शुक्रवार से 16 अगस्त मंगलवार तक

सितंबर 2022- 9 सितंबर शुक्रवार से 13 सितंबर मंगलवार तक

अक्टूबर 2022- 6 अक्टूबर गुरुवार से 10 अक्टूबर सोमवार तक

नवंबर 2022- 2 नवंबर बुधवार से 6 नवंबर रविवार तक

दिसंबर 2022- 26 दिसंबर सोमवार से 31 दिसंबर शनिवार तक

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)