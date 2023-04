Shri Amarnath Yatra 2023: लाखों शिवभक्तों को आया बुलावा, श्री अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान; इस दिन से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

दोनों रूटों पर एक साथ शुरू होगी यात्रा

एलजी ने बताया कि श्री अमरनाथ यात्रा 2023 (Shri Amarnath Yatra 2023) अपने दोनों पारंपरिक रूटों पहलगाम और बालटाल पर एक साथ शुरू होगी. दोनों रूटों पर सफाई और सुरक्षा के इंतजाम शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि इस बार यात्रा के लिए श्री अमरनाथजी यात्रा ऐप भी जारी किया जाएगा. इसके जरिए मौसम समेत यात्रा के बारे में रियल टाइम सूचना जी जाएगी. साथ ही कई अन्य जरूरी सूचनाएं भी लोग इस ऐप के जरिए हासिल कर सकेंगे.

J&K LG & Chairman Shri Amarnath ji Shrine Board Shri @manojsinha_ announced the dates for the 62-day long Shri Amarnathji Yatra. It will commence on 1st July this year and it will culminate on 31st August 2023. pic.twitter.com/qY7HJGLEmN

