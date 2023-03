Subah ke Upay: सुबह उठते ही भूलकर भी न करें ये 3 काम, पूरा दिन हो जाता है खराब; घर में दरिद्रता का होता प्रवेश

Morning Tips: सूरज उदय होने से पहले सुबह उठना बहुत शुभ माना जाता है. कहते हैं कि इस दौरान उठने से इंसान के तन और मन दोनों को स्फूर्ति मिलती है. इस भोर बेला में उठने पर कुछ कार्य करने से दिन अच्छा गुजरता है. वहीं 3 कार्य ऐसे भी हैं, जिन्हें करने से हमेशा मना किया जाता है. वे 3 कार्य कौन (Subah ke Totke) से हैं और उन्हें करने से मना क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं.

आईना देखना (Looking in the Mirror)

ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सुबह उठकर शीशे में खुद का चेहरा नहीं देखना चाहिए. माना जाता है कि ऐसा करने से जिंदगी में कई तरह की परेशानियां आती हैं और घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है. अगर आपके बेडरूम में ही शीशा लगा है तो उसका स्थान बदल डालें.

परछाई देखना (See Shadow)

सुबह-सुबह उठने (Subah ke Totke) पर कभी भी अपनी परछाई नहीं देखी चाहिए. कहा जाता है कि ऐसा करने से जिंदगी में नकारात्मकता हावी होने लगती है और मानसिक तनाव बढ़ जाता है. इसके दुष्प्रभाव की वजह से घर में कलह का माहौल भी बन जाता है. लिहाजा अपनी परछाई को देखने से बचें.

जूठे बर्तन देखना (See Dirty Utensils)

सुबह बेड से नीचे उतरते ही जूठे बर्तन देखना सही नहीं माना जाता है. ऐसा करने से पूरा दिन खराब हो जाता है और शरीर पूरा दिन बोझिल रहता है. ऐसा करने से घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है. साथ ही घर के जरूरी काम में लटकने लगते हैं. इसलिए सुबह-सुबह इन पर आपकी नजर नहीं जानी चाहिए.

