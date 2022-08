Taj Mahal Should not keep at home: कई बार लोग घर सजाने के चक्‍कर में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बड़े वास्‍तु दोष का कारण बनती हैं. घर में ताजमहल का शोपीस रखना या ताजमहल की फोटो लगाना भी एक ऐसी ही बड़ी गलती है. वास्‍तु शास्‍त्र में घर में ताजमहल रखने को लेकर बुरे नतीजों के बारे में बताया गया है. प्रेम का प्रतीक ताजमहल भले ही बेहद खूबसूरत दिखता है लेकिन इसकी फोटो या शोपीस घर में रखना या इसे उपहार के तौर पर लेना-देना अच्‍छा नहीं है.

घर में नकारात्‍मकता लाता है ताजमहल

शाहजहां ने अपनी पत्‍नी मुमताज की मृत्‍यु के बाद उसकी याद में ताजमहल बनवाया था. हिंदू धर्म में कब्रिस्‍तान या समाधि की तस्‍वीर घर में रखना अच्‍छा नहीं माना जाता है क्‍योंकि यह नकारात्‍मकता लाता है. इसलिए कभी भी अपने घर में ताजमहल की ना तो तस्‍वीर लगाएं और ना ही इसका शोपीस रखें.

ताजमहल रखने से पैदा होता है वास्‍तु दोष

वास्‍तु शास्‍त्र के मुताबिक इस तरह दुख, समाधि, मृत्‍यु से जुड़ा ताजमहल घर में रखने से वास्‍तु दोष पैदा होता है. यह वास्‍तु दोष कई तरह की समस्‍याएं लाता है. इससे घर के लोगों की तरक्‍की में रुकावट पैदा होती है. वे बीमारियों के शिकार होते हैं. आर्थिक हानि होती है या आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है.

इसी तरह तोहफे में भी ताजमहल की तस्‍वीर या शोपीस न दें. ऐसा करना भी अच्‍छा नहीं माना जाता है. यदि कभी तोहफे में ताजमहल मिले भी तो उसे घर न लाएं और ना ही उसे घर में सजाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

