Tuesday Tips: मंगलवार के दिन इन कामों को करना पड़ सकता है भारी, जरा-सी लापरवाही बना देगी कंगाल

Things Never Do On Tuesday: मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा को समर्पित है. इस दिन हनुमान जी की पूजा-पाठ करने और व्रत आदि करने से बजरंगबली की कृपा पाई जा सकती है. वहीं, मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से भी संबंधित होता है. हर दिन का अपना महत्व होता है. शास्त्रों में हर दिन के हिसाब से कुछ कामों के बारे में बताया गया है. किन कार्यों को करना शुभ होता है और किन कार्यों को करना अशुभ.

शास्त्रों में लिखा है कि मंगलवार के दिन कुछ कार्यों को करने से व्यक्ति को आर्थिक संकट और मंगल दोष चीजों का सामना करना पड़ सकता है. इतना ही नहीं, व्यक्ति की कुंडली में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं. आइए जानते हैं मंगलवार के दिन कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए.

न किसी से उधार लें और न दें

धर्म शास्त्रों में कहा जाता है कि मंगलवार के दिन किसी भी व्यक्ति से न तो उधार लें और न ही उधार दें. ऐसा करने से व्यक्ति को कई तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. साथ ही, अन्य हानि होने की संभावना भी बढ़ जाती है.

न काटें बाल और नाखून

ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार के दिन बाल और नाखून भूलकर भी न काटें. ऐसी मान्यता है कि इस दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना और नाखून काटना अशुभ होता है. मंगलवार के दिन ये सभी काम करने से व्यक्ति को बुद्धि और धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है.

न खरीदें ऋंगार का सामान

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी भी मान्यता है कि मंगलवार के दिन किसी भी स्त्री या कन्या को ऋंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए. इससे उसके वैवाहिक संबंधों में खटास आने लगती है.

मास-मदिरा का न करें सेवन

मान्यता है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है. इस दिन सात्विक रहना जरूरी होता है. ऐसी मान्यता है कि मंगलवार के दिन शराब और मांस आदि का सेवन करने से व्यक्ति के कार्यों में निश्चित रूप से बाधाएं आती हैं. ऐसे में मंगलवार के दिन इन चीजों से परहेज करें.

न पहलें काले रंग के कपड़े

ऐसा भी कहा जाता है कि मंगलवार के दिन काले रंग के वस्त्र न पहनें. इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनने से मंगल दोष का प्रभाव कम होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर