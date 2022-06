Right direction to keep tulsi plant at home: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है. वास्‍तु शास्‍त्र के मुताबिक घर में तुलसी के पौधे का होना कई समस्‍याओं को दूर कर देता है. तुलसी का पौधा घर में सकारात्‍मकता और सुख-समृद्धि लाता है. तुलसी का पौधा मां लक्ष्‍मी और भगवान विष्‍णु की कृपा दिलाता है. हालांकि तुलसी के पौधे को लेकर कुछ बातों का ध्‍यान रखना बहुत जरूरी है, वरना मां लक्ष्‍मी नाराज हो सकती हैं. माता लक्ष्‍मी की नाराजगी दरिद्रता समेत कई मुसीबतें देती है. लिहाजा तुलसी के पौधे से जुड़ी कुछ जरूरी नियम जानकर उनका पालन करना चाहिए.

सही दिशा में रखें तुलसी का पौधा

वास्‍तु शास्‍त्र के मुताबिक तुलसी के पौधे को सही दिशा में रखना जरूरी है. तुलसी को गलत दिशा में रखने से पूरा परिवार मुसीबतें झेलता है. वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए क्‍योंकि यह दिशा यम और पितरों की होती है. इस दिशा में तुलसी रखने से मां लक्ष्‍मी नाराज हो जाती हैं और अशुभ फल देती हैं. परिवार को गरीबी घेर लेती है. तुलसी को उत्‍तर या पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्‍छा होता है क्‍योंकि यह दिशा कुबेर की होती है. इस दिशा में तुलसी का पौधा रखने से खूब धन-दौलत मिलती है. कामकाज में तेजी से तरक्‍की मिलती है.

इन नियमों का जरूर करें पालन

तुलसी के पौधे को सही दिशा में रखने के अलावा कुछ अन्‍य नियमों का पालन करना भी जरूरी है. मसलन- तुलसी के पौधे को कभी भी रविवार और एकादशी के दिन जल न चढ़ाएं. इस दिन तुलसी जी भगवान विष्‍णु के लिए व्रत रखती हैं. साथ ही तुलसी के पौधे को छत पर न लगाएं. ना ही इसके आसपास गंदगी रखें. एकादशी और अमावस्‍या के दिन तुलसी की पत्तियां न तोड़ें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)