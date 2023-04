Vastu Tips for Roti: आखिर थाली में क्यों नहीं परोसी जाती 3 रोटियां, क्या आप जानते हैं असल वजह? जवाब जानकर नहीं दोहराएंगे गलती

Vastu Tips for Roti and 3 Number: आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि थाली में 3 रोटी मत रखो या तीन सेब मत लो या प्रसाद में 3 फल मत चढ़ाओ. आखिरकार 3 चीजें रखने या खरीदने के लिए मना क्यों किया जाता है. क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है या फिर यह केवल अंधविश्वास है, जिसे हम निभाते आ रहे हैं. आइए आज आपको इन्हीं सवालों का जवाब इस लेख में दे देते हैं.

आखिर क्यों नहीं परोसी जाती हैं 3 रोटियां? (Why 3 rotis are not served together in plate?)

सबसे पहले जान लेते हैं कि थाली में 3 रोटी क्यों नहीं रखनी चाहिए. असल में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी तेरहवीं में मृतक के लिए जो भोग निकाला जाता है, उसमें 1 या 3 रोटी रखी जाती हैं. यही वजह है कि किसी की थाली में 3 रोटी रखना अशुभ माना जाता है. इसका अर्थ होता है कि अब वह व्यक्ति भी जल्द ही मृतक हो जाएगा.

ये नंबर माना जाता है अशुभ (Number 3 is considered as unlucky)

सनातन धर्म में 3 के अंक को अशुभ माना जाता है. यही वजह है कि खाने-पीने की चीजों में 3 की संख्या में न तो कुछ दिया जाता है और न ही कुछ लिया जाता है. यहां तक कि भगवान के आगे पूजा या प्रसाद सामग्री भी 3 की संख्या में नहीं चढ़ाई जाती है.

जानें क्या कहता है विज्ञान? (What does science say?)

अगर साइंस के नजरिए से देखें तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भोजन में 2 रोटी, चावल, एक कटोरी दाल और सब्जी खाना पर्याप्त होता है. ऐसे में अगर वह रोजाना तीसरी रोटी भी खाना शुरू कर देता है तो इससे उसका मोटापा बढ़ने लगता है, जिससे उसे अनेक बीमारियां घेर लेती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

