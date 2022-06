Dustbin Place as per Vastu in Hindi: वास्‍तु शास्‍त्र में घर के हर जरूरी सामान को रखने की सही दिशा और उसके उपयोग को लेकर कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं. यदि यह चीजें वास्‍तु के अनुसार सही दिशा में सही तरीके से रखी जाएं तो यह घर में सुख-समृद्धि लाती हैं. जबकि इसमें गड़बड़ी कई तरह के नुकसान और मुसीबतों का कारण बनती हैं. कचरा रखने का कूड़ेदान या डस्‍टबिन इन अहम चीजों में से एक है. यदि कूड़ेदान को सही जगह पर न रखा जाए तो यह घर के सदस्‍यों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है. जानते हैं वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार डस्‍टबिन को रखने की सही दिशा क्‍या है-

डस्‍टबिन रखने की दिशा और उसका असर

- वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार घर में कूड़ेदान को कभी भी उत्तर-पूर्व में नहीं रखना चाहिए. ऐसा करना घर के सदस्‍यों को मानसिक तनाव देता है. साथ ही इससे मां लक्ष्‍मी नाराज होती हैं. क्‍योंकि इस दिशा में देवी-देवताओं का वास होता है.

- घर के दक्षिण-पूर्व में रखा गया कूड़ेदान घर के लोगों की जमापूंजी खत्‍म कर देता है. यह पैसे को घर में टिकने ही नहीं देता है. कुछ मामलों में तो यह कर्ज का कारण भी बन सकता है.

- घर की पूर्व या उत्तर दिशा में भी डस्‍टबिन रखने की गलती न करें. ऐसा करने से घर के सदस्‍यों की तरक्‍की रुक जाती है. उन्‍हें नए अवसर नहीं मिलते हैं.

- ऐसे में डस्‍टबिन रखने की सबसे सही दिशा है दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा. इसके अलावा उत्‍तर-पश्चिम दिशा में भी कूड़ेदान रख सकते हैं. ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

इन बातों का भी रखें ध्‍यान

डस्‍टबिन को लेकर यह भी ध्‍यान रखें कि नियमित तौर पर कचरा फेंकते रहें. घर में कूड़े का ढेर न लगाएं. डस्‍टबिन को ढंककर रखें, वरना यह घर में नकारात्‍मक ऊर्जा का संचार करती है. डस्‍टबिन

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)