Bhai Dooj 2022: आज भाई दूज पर बने 4 शुभ योग! इन अबूझ मुहूर्त में भाई को तिलक करना बेहद फलदायी

हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज का पर्व कार्तिक मास के शुक्‍ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. इस साल द्वितीया तिथि 26 अक्‍टूबर की दोपहर से शुरू हुई और 27 अक्टूबर की दोपहर करीब 12 बजे तक रहेगी. ऐसे में भाई दूज का पर्व लोग 26 अक्टूबर और 27 अक्‍टूबर दोनों को मना रहे हैं. हालांकि आज 27 अक्‍टूबर को 4 बेहद शुभ योग रहने से भाई दूज का पर्व आज मनाना बेहतर है. हालांकि इसके लिए उनके पास 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 45 मिनट तक का समय ही रहेगा.

Tripund: मस्‍तक पर क्‍यों लगाते हैं त्रिपुंड? बात भले लगे धार्मिक लेकिन छिपी है गहरी साइंस

हिंदू धर्म शास्त्रों में एक परंपरा हैं मस्तक पर यानि माथे पर त्रिपुंड लगाने की. आखिर साधु संत क्यों लगाते हैं त्रिपुंड. शास्त्रों के अनुसार क्या है इसका महत्व. त्रिपुंड लगाने की परंपरा पर क्या कहता है विज्ञान और क्या है इस त्रिपुंड को लगाने के महालाभ, आइए जानते हैं. मानव शरीर को ईश्वर की सबसे अनोखी, सुंदर और बेहतरीन रचना है. परमात्मा से आपकी आत्मा को जोड़े रखने के लिए धर्म शास्त्रों में कई साधनों का जिक्र मिलता है. इन्हीं साधनों में से एक हैं त्रिपुंड. धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रिपुंड में 27 दिव्य शक्तियों का वास होता है.

Chanakya Niti: मर्दों की 3 आदतें महिलाओं की बहुत जल्‍द बन जाती हैं कमजोरियां, तुरंत बनाना चाहतीं अपना!

व्यक्ति का तौर-तरीका, व्यवहार, सोच और आदतें उसकी पर्सनालिटी को आकार देते हैं. व्‍यक्ति की पर्सनालिटी ही उसे एक नजर में लोगों के बीच लोकप्रिय बना देती है. आचार्य चाणक्‍य ने अपने नीति शास्‍त्र में कुछ ऐसे गुण बताए हैं जो जिस पुरुष में हों उसे महिलाओं के बीच लोकप्रिय बना देते हैं. ये भी कह सकते हैं कि ये गुण होना एक आदर्श पुरुष की पहचान होता है. महिलाओं ऐसे पुरुषों को बहुत पसंद करती हैं और उन्‍हें अपनी जिंदगी का हिस्‍सा बनाना चाहती हैं.

Vastu Tips: नींद न आने से हैं परेशान, आज ही से करें ये उपाय; दूर हो जाएगी समस्या

अच्छी नींद सेहत के लिए बहुत जरूरी है. अगर रात को अच्छी नींद ले ली तो समझिए कि अगला दिन बेहतर गुजरेगा. मन शांत रहेगा और हर काम में मन लगेगा. वहीं, नींद पूरी न ले पाने की वजह से आलस्य भरा दिन गुजरता है. मन अशांत और चिड़चिड़ापन बने रहता है. लंबे समय तक अगर अच्छी नींद न आए तो समझिए कि आने वाले समय में आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा. वास्तु शास्त्र में नींद का संबंध बेडरूम से बताया गया है. बेडरूम का अगर वास्तु ठीक हो तो अच्छी नींद आती है.

Vastu Tips: घर में इस तरह करें सजावट तो चमक उठेगी किस्मत, मिलेगा हर तरह का सुख

घर में रखे हर सामान का वास्तु के साथ कोई न कोई संबंध जरूर होता है. घर की सजावट अगर वास्तु के हिसाब से की जाए तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख-शांति और समृद्धि बने रहती है.

Vastu Tips: सौभाग्‍य को दुर्भाग्‍य में बदल देते हैं सुबह उठते ही किए गए ये काम, तुरंत बंद कर दें, छा जाएगी कंगाली!

यदि सुबह की शुरुआत अच्‍छी हो तो पूरा दिन सुखद और सफल हो जाता है. सारे काम बनते चले जाते हैं. वहीं सुबह यदि कोई अशुभ चीज आंखों के सामने आ जाए तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है. आज हम कुछ ऐसे ही कामों और चीजों के बारे में जानते हैं, जिनसे सुबह-सुबह सामना होना अशुभ माना जाता है. लिहाजा अपने दिन को खुशगवार बनाना चाहते हैं तो सुबह के समय ये काम कभी न करें.

Mark on Hand: हाथों में ऐसे निशान वालों की रातोंरात बदल जाती है किस्मत, मिलता है राजयोग

जिस तरह से कुंडली देखकर इंसान के बारे में पता लगाया जा सकता है. वैसे ही सामुद्रिक शास्त्र में शरीर की बनावट, हथेली की रेखाएं और चिह्नों को देखकर बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है. पुरुषों की बात करें तो उनके शरीर पर मौजूद कुछ चिह्न भविष्य और व्यवहार के बारे में जानकारी देते हैं. इसके साथ ही उनके आगामी भविष्य, अमीरी, गरीबी, धन, पैसा सबके बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है.

November 2022 Rashifal: नवंबर में इन लोगों को मिलेगा भाग्य का साथ, नौकरी से लेकर धन-धान्य में होगी बरकत

नवंबर का महीना कुछ राशि के जातकों के लिए काफी शुभ होने वाला है. कई राशि वालों को विभिन्न समस्याओं से निजात मिलेगी तो कई लोग अपने दुश्मनों को पटकनी देने में कामयाब रहेंगे. कुछ लोगों के लिए नौकरी में परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, जिससे प्रमोशन के भी योग बनेंगे तो कुछ लोगों के लिए आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे.

Shani ke Upay: जॉब-बिजनेस में नहीं हो रही तरक्‍की? सारी बाधाएं दूर करेंगे ये अचूक उपाय, बढ़ेगी इनकम

शनि की टेढ़ी नजर कंगाल कर देती है, वहीं शनि की कृपा राजा बना देती है. शनि की महादशा, साढ़े साती, ढैय्या चल रही हो तो जातक को कुछ उपाय जरूर कर लेने चाहिए. इन उपायों से शनि देव प्रसन्‍न होते हैं और जीवन के कष्‍ट कम होते हैं. आइए आज शनि के प्रकोप से राहत पाने के प्रभावी उपाय जानते हैं.

Astrology Teeth: दांतों की ऐसी बनावट वाले होते हैं काफी लकी, जीवन भर मिलता है किस्मत का साथ

सुंदर दांत किसी भी इंसान की खूबसूरती को बढ़ाने में अहम योगदान अदा करते हैं. हालांकि, सामुद्रिक शास्त्र में दांतों की बनावट को लेकर भी कई तरह की बातें कही गई हैं. कई इंसानों के दांतों के बीच में गैप होता है. हालांकि, यह देखने में उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसे सामुद्रिक शास्त्र में काफी शुभ बताया गया है. आइए जानते हैं कि दांतों के बीच में होने का क्या मतलब होता है?

