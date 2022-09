Knowledge Fact: पृथ्वी के कोर में हर पल बने रहे हैं हीरे, वैज्ञानिकों ने बताया पूरा प्रोसेस

Diamonds Are Made Under Pressure And Hit: हीरा को दुनिया के तमाम महंगी चीजों में गिना जाता है. हीरे का बनना एक जटिल प्रक्रिया है जिसके बनने में लंबा समय लगता है. हीरा कार्बन का ही रूप है और इसे दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ में शमिल किया जाता है. भारत का 105.6 कैरेट का कोहिनूर दुनिया के सबसे बढ़े हीरो में से एक है. हीरे से जुड़ी एक रिसर्च में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक दावा किया है कि पृथ्वी के कोर में हर पल हीरे बन रहे हैं. इसे प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग भी किया.

रिसर्च में किया ये दावा

वैज्ञानिकों ने इस आइडिया पर काम करना शुरू किया तो पहले वो कोर-मेंटल बाउंड्री में मिलने वाली चीजों को एक साथ लेकर आएं और उन चीजों पर एक आर्टिफिशियल हाई प्रेशर क्रिएट किया. यह प्रेशर करीब 140 गीगापास्कल के आस-पास तक था. इसके बाद उन चीजों को हाई हिट के कॉटेक्ट में रखा. शोधकर्ताओं द्वारा करीब 37 सौ डिग्री सेल्सियस तक का हीट जेनरेट किया. इस दौरान रिसर्च ने सैंपल को लगातार मॉनिटर किया और काबर्न से हीरे के बनने को ऑब्जर्व किया.

वैज्ञानिकों ने क्या निष्कर्ष निकला

एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कहा कि इससे कोर-मेंटल की संरचना को समझने में भी मदद मिलेगी. रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि कोर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. इसके साथ ही हिट भी कोर में काफी होता है. ऐसी स्थिति पैदा करने पर बाहर अगर हीरे के पार्टिकल्स ऑब्जर्व किए जा सकते हैं तो जरूर पृथ्वी के कोर में भी हीरे बन रहे होंगे.

वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के दौरान पत्थर और लिक्विड के बीच में हीरा बनते पाया. इस तरह के हाई हिट में पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में अलग हो जाते हैं और बाकी पिघला हुआ हिस्सा कोर में चला जाता है.

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर