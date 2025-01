Earth From Space Photo: NASA और Firefly Aerospace ने मिलकर चांद की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है. उनका Blue Ghost Lunar Lander अब चंद्रमा की यात्रा पर है, और इस दौरान उसने एक खास नजारे को कैमरे में कैद किया है. यह लैंडर अपने सफर के दौरान पृथ्वी का एक शानदार वीडियो ने में कामयाब रहा. इस वीडियो में हमारी धरती नीले-सफेद संगमरमर के गोले जैसी नजर आ रही है. NASA ने इस वीडियो को भी 'ब्लू मार्बल' कहा है.

अंतरिक्ष से पृथ्‍वी का ऐसा शानदार नजारा पहली बार 1972 में दिखा था. जब NASA के Apollo 17 मिशन ने ओरिजिनल 'ब्लू मार्बल' इमेज खींची थी. 2002 में, NASA ने अपडेटेड वर्जन जारी किया जिसे 'Blue Marble: Next Generation' कहा गया.'

Everybody, wave!@Firefly_Space’s Blue Ghost lunar lander caught Earth on video as the lander continued its journey to the Moon. Blue Ghost is expected to land on March 2, delivering 10 NASA science investigations to the Moon's surface. pic.twitter.com/KoRb549dTp

— NASA (@NASA) January 24, 2025