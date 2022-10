Dmitry Rogozin: 'हां असलियत में होते हैं एलियंस जो हमें समझते हैं बैक्टीरिया!' इस बड़े वैज्ञानिक ने किया चौंकाने वाला दावा

Ex russian space chief says aliens are real: रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के पूर्व प्रमुख ने दावा किया है कि एलियंस (Aliens) के वास्तविक होने की संभावना बढ़ गई है और संभवतः यही वजह है कि उनकी मूवमेंट लगातार बढ़ी है और पृथ्वी पर मौजूद बहुत से लोगों का ध्यान इस दिशा में नहीं गया है.