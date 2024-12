ISRO Spadex Mission: तारीख कन्फर्म, आ गई तस्वीर! आसमान में बड़ा प्रयोग करने जा रहा इसरो, चंद्रमा पर जाने में आएगा काम

Space Docking Experiment: आने वाली 30 तारीख को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) एक बड़ा प्रयोग करने जा रहा है. जी हां, भारत अंतरिक्ष यानों को आसमान में ही जोड़ने (डॉक) और अलग करने (अनडॉक) की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगा. ISRO ने सोशल मीडिया पर लॉन्च के लिए रेडी मिशन की तस्वीर शेयर की है. 30 दिसंबर को रात 9.58 बजे समय तय किया गया है. श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी-सी60 के जरिए स्पैडेक्स मिशन को अंजाम दिया जाएगा.

इसरो ने बताया है कि 21 दिसंबर को प्रक्षेपण यान को एकीकृत कर दिया गया. प्रक्षेपण की तैयारियों के लिए इसे पहले लॉन्च पैड पर ले जाया गया. इसरो ने अपने ‘एक्स’ अकाउंट पर पीएसएलवी-सी60 को पहले लॉन्च पैड पर ले जाने का वीडियो साझा किया गया है जिसे पहली बार पीआईएफ सुविधा में पीएस4 से पूरी तरह एकीकृत किया गया था.

इसरो की वेबसाइट के मुताबिक 30 दिसंबर को लोग लॉन्च व्यू गैलरी में इसके लिए पंजीकरण करवाकर इसे लाइव देख सकते हैं. पंजीकरण सोमवार शाम छह बजे से शुरू हो गया है. इसरो ने बताया कि स्पैडेक्स मिशन पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित दो छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग करके ‘अंतरिक्ष में डॉकिंग’ के प्रदर्शन के लिए एक प्रभावी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है.

Enjoy the fast time-lapse video!

PSLV-C60, fully integrated up to PS4 at the PIF facility for the first time, was moved to the MST at the First Launch Pad—over 3 hours captured in just a few seconds. #ISRO #PSLVC60 #SPADEX pic.twitter.com/eaje72wFDD

— ISRO (@isro) December 23, 2024