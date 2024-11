मंगल ग्रह पर नए साल का जश्न शुरू, आप भी शामिल होइए! NASA के रोवर ने दिखाया कमाल

Mars New Year: वैसे तो धरती पर हम सबके लिए नया साल अभी कुछ समय दूर है, लेकिन हमारे पड़ोसी मंगल ग्रह ने अपने नए साल का जश्न शुरू कर दिया है. असल में हुआ यह कि मंगल ग्रह ने सूर्य का एक और चक्कर पूरा कर लिया है, जो धरती के मुकाबले बहुत धरती होता है. धरती सूर्य का एक चक्कर 365 दिन, 6 घंटे और 9 मिनट में पूरा करती है, लेकिन मंगल को यह चक्कर पूरा करने में 687 धरती दिन लगते हैं. पिछली बार मंगल ने अपना नया साल 26 दिसंबर 2022 को मनाया था.

मंगल पर नववर्ष

असल में नासा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें लिखा है कि मंगल पर नववर्ष की शुभकामनाएं! साथ ही बताया कि मंगल ग्रह पर साल लंबा होता है, क्योंकि उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में अधिक समय लगता है. मंगल पर मौजूद Perseverance रोवर ने भी इस उत्सव में भाग लिया.

जीवन के संभावित संकेत!

नासा ने उसके हवाले से लिखा कि यह मेरा दूसरा सूर्य का चक्कर है और मैं इस ग्रह पर और भी नई खोजों के लिए उत्सुक हूं. Perseverance फरवरी 2021 में मंगल पर उतरा था और तब से यह वहां जीवन के संभावित संकेत खोजने में जुटा है. नासा ने अपने वीडियो में Curiosity रोवर को भी याद किया, जो 2012 में मंगल पर उतरा था और अब भी पूरी मेहनत से काम कर रहा है.

