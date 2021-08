NASA के हबल टेलिस्कोप ने कैद की 'मरते हुए तारे' की अद्भुत तस्वीर, देखकर वैज्ञानिक भी रह गए दंग

वॉशिंगटन: अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA के Hubble Space Telescope ने एक Dying Star की ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. नासा की तस्वीरों में ये Nebula विशाल नी​ली आंख जैसा नजर आ रहा है, जिसके चारों तरफ से नारंगी रंग की रोशनी निकल रही है.

इस डाइंग स्टार यानी मरते सितारे से निकलती गैसें ऑरेंज कलर की रिंग बना रही हैं. नासा के हबल स्पेस टेली​स्कोप ने तस्वीर 25 साल पहले ली थी, जिसे Wide Field and Planetary Camera 2 (WFPC2) से लिया गया था.

Stare closely into the eye …

Erm … we mean this planetary nebula! Hubble captured a dying star casting off its layers of gas and dust in 1996 (!), creating these dreamy, orange rings of gas.

Hit “rewind” to see how groundbreaking it was: https://t.co/1thRdSLEPj pic.twitter.com/NnNOeH4bde

— Hubble Space Telescope (@HubbleTelescope) August 20, 2021