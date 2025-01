Solar Flares: हमें नहीं दिखता लेकिन सूर्य हर बार देता है तबाही का सिग्नल! नई स्टडी में NASA का खुलासा

Solar Flares Prediction: सूर्य, पृथ्‍वी पर सभी तरह के जीवन का आधार है. लेकिन कभी-कभी यह अपने विध्वंसक रूप में भी सामने आता है. एक नई स्टडी में, वैज्ञानिकों ने पाया है कि सूर्य की सतह पर मौजूद प्लाज्मा के चमकदार लूप (coronal loops) सौर ज्वालाओं (solar flares) से कुछ घंटे पहले 'फ्लिकर' यानी झिलमिलाते हैं. यह खोज अंतरिक्ष मौसम (space weather) की भविष्यवाणी को और सटीक बनाने में मददगार साबित हो सकती है.

सोलर फ्लेयर क्या हैं?

सौर ज्वालाएं या सोलर फ्लेयर, सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोटक ऊर्जा उत्सर्जन हैं. ये तब होते हैं जब सूर्य की सतह पर मौजूद अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में उलझकर टूट जाती हैं. ये विस्फोट अक्सर सनस्पॉट्स (sunspots) के आसपास होते हैं, जो सूर्य की सतह पर काले धब्बे की तरह दिखते हैं. इन विस्फोटों के दौरान प्लाज्मा सूर्य की सतह से ऊपर उठकर चमकदार घोड़े की नाल के आकार (horseshoe shape) के लूप बनाता है, जिन्हें कोरोनल लूप्स (coronal loops) कहा जाता है.

सोलर फ्लेयर से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचकर रेडियो ब्लैकआउट्स (radio blackouts) और जियोमैग्नेटिक तूफान (geomagnetic storms) जैसी घटनाओं को ट्रिगर कर सकती है. मई 2024 में, पिछले 21 सालों का सबसे शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक तूफान देखा गया था, जिसने पूरी दुनिया में ऑरोरा (aurora) की शानदार छटा बिखेरी थी.

NASA की नई स्टडी क्या कहती है?

यह स्टडी 6 दिसंबर, 2024 को Astrophysical Journal Letters में छपी और 15 जनवरी, 2025 को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की बैठक में पेश की गई. रिसर्चर्स ने NASA के Solar Dynamics Observatory (SDO) द्वारा ली गई 50 सोलर फ्लेयर से पहले के कोरोनल लूप्स की मल्टी-वेवलेंथ इमेजेज का एनालिसिस किया. पाया गया कि सोलर फ्लेयर से कुछ घंटे पहले ये लूप्स अदृश्य पराबैंगनी प्रकाश (ultraviolet light) की छोटी-छोटी चमक (flickering) छोड़ते हैं.

For years, scientists have tried in vain to accurately predict solar flares.

Now, with NASA’s Solar Dynamics Observatory, they've found flickering loops in the solar atmosphere that seem to signal when the Sun is about to unleash a large flare.

More: https://t.co/tMKPZ9f8zO pic.twitter.com/C2IZgMSFqN

— NASA Sun & Space (@NASASun) January 15, 2025