Pakistan Flood: पाकिस्तान में आई ताबाही से भारत को भी खतरा, नासा ने जारी की डरा देने वाली तस्वीर

NASA Satellite Images Pakistan Flooding: पाकिस्तान इस साल जून से ही भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है. पाकिस्तान का करीब एक तिहाई हिस्सा बाढ़ की चपेट में है. वहां के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PNDMA) के अनुसार पाकिस्तान के लगभग 10 लाख घर और 3.30 करोड़ से ज्यादा की आबादी बाढ़ इससे प्रभावित है. इस दौरान नासा (National Aeronautics and Space Administration) ने कुछ सैटेलाइट इमेज जारी की हैं जो पाकिस्तान के मौजूदा हालत को बयां कर रही हैं.

क्या है नासा की तस्वीरों में

These images show part of Pakistan before and after extreme monsoon rains triggered widespread flooding in August. Described as an “unprecedented climate catastrophe” by @UN, the floods follow a period of intense heat and drought in the country: https://t.co/PdJYhpz1Np pic.twitter.com/SJXPM28uEH

— NASA Climate (@NASAClimate) September 2, 2022