Table Tennis: अचंता और श्रीजा की जोड़ी ने रचा इतिहास, टेबल टेनिस में भारत को दिलाया गोल्ड मेडल

Commonwealth Games 2022: भारत के महान टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल ने उम्र को धता बताते हुए बेहतरीन प्रदर्शन करके कॉमनवेल्थ गेम्स की मेंस सिंगल्स इवेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया और मिक्सड इवेंट में श्रीजा अकुला के साथ स्वर्ण पदक जीता. भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ये कुल 18वां गोल्ड मेडल है.

फाइनल में किया कमाल

अचंता शरत कमल और श्रीजा अकुल की जोड़ी ने मलेशिया के जावेन चुंग और कारेन लाइने को 11-4, 9-11, 11-5, 11-6 से हराकर पीला तमगा जीता. इससे पहले पुरूष एकल सेमीफाइनल में पिछली बार गोल्ड कोस्ट में कांस्य पदक जीतने वाले 40 वर्ष के शरत कमल ने मेजबान देश के पॉल ड्रिंकहाल को 11-8, 11-8, 8-11, 11-7, 9-11, 11-8 से हराया.

