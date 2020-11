नई दिल्ली: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो अरमांडो माराडोना (Diego Armando Maradona) का 60 साल की उम्र में निधन हो गया. अर्जेंटीना की मीडिया ने ये जानकारी दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माराडोना का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ.

जानकारी के मुताबिक हाल ही में माराडोना की सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल में माराडोना के कई टेस्ट किए गए. कुछ दिनों पहले माराडोना का कोरोना टेस्ट भी हुआ था लेकिन उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी.

खेल जगत के लिए ये खबर स्तब्ध करने वाली है. माराडोना के निधन की खबर से दुनियाभर में शोक की लहर दौड़ गई. वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने माराडोना के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट किया, 'महानतम खिलाड़ियों में से एक. महान डिएगो माराडोना के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ. उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना.

Arguably one of the greatest sportsman of all time. Saddened to hear about the passing away of the great Diego Maradona. My heartfelt condolences to his family. pic.twitter.com/L7ewMHOnnJ

सौरभ गांगुली ने ट्वीट किया, 'मेरे हीरो नहीं रहे... मेरे जीनियस रेस्ट इन पीस... मैं आपके लिए फुटबॉल देखता था.' गांगुली ने माराडोना के साथ अपनी एक तस्वीर भी साझा की है.

My hero no more ..my mad genius rest in peace ..I watched football for you.. pic.twitter.com/JhqFffD2vr

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शशि थरूर ने भी माराडोना के निधन पर दुख जताया. राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'डिएगो मारडोना, एक लेजेंड हमें छोड़कर चला गया. वह एक जादूगर थे जिसने हमें दिखाया कि क्यों फुटबॉल को 'द ब्यूटिफुल गेम' कहा जाता है. उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना. ग्रेसिया अर्जेंटीना.

Diego #Maradona, the legend has left us. He was a magician who showed us why football is called “The beautiful game”.

My condolences to his family, friends and fans.

Gracias Argentina.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 25, 2020