Lionel Messi: फुटबॉल स्टार मेसी ने रच दिया इतिहास, रोनाल्डो के बाद ऐसा करने वाले बने दूसरे खिलाड़ी

Lionel Messi becomes the second player after cristiano Ronaldo: लियोनेल मेसी, इनके नाम से कौन वाकिफ नहीं है. बच्चा बच्चा इनके नाम से परिचित है. हो भी क्यों न इन्होंने अपने फुटबॉल करियर में कर ही कुछ ऐसा दिया है जो करना आसान काम नहीं है. फुटबॉल जगत में कई बार इतिहास रचने वाले मेसी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. इस बार उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया है कि वह रोनाल्डो के बाद ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं.