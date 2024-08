अजब-गजब पाकिस्तान! अरशद नदीम को कोई दे रहा भैंस तो कोई ALTO कार, लोगों ने उड़ाया मजाक

Arshad Nadeem Pakistan: पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर सनसनी मचा दी थी. पाकिस्तान को 40 साल बाद ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल मिला. उनकी इस ऐतिहासिक जीत के बाद कई लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं और कई तरह के तोहफे देने की घोषणा कर रहे हैं. इसी बीच, कुछ ऐसे तोहफे भी सामने आए हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है.

अरशद को ऑल्टो कार देने का ऐलान

एक पाकिस्तानी-अमेरिकी बिजनेसमैन अली शेखानी ने अरशद नदीम को उनकी जीत पर बधाई देते हुए उन्हें एक नई सुजुकी ऑल्टो कार देने की घोषणा की है. इसके बाद से उस बिजनेसमैन को लोग सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर का मजाक उड़ाया जा रहा है. अरशद ने भारत के नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया था. नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था. पेरिस में उन्हें सिल्वर अपने नाम किया.

गिफ्ट में भैंस भी मिली

इतना ही नहीं, अरशद नदीम को गिफ्ट में एक भैंस भी मिली है. अरशद के ससुर ने उन्हें उनकी जीत पर एक भैंस गिफ्ट की है. उनकी संस्कृति में भैंस को गिफ्ट के रूप में देना काफी सम्मान की बात मानी जाती है. इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों ने भी उन्हें बड़ी रकम का इनाम दिया है. अरशद पंजाब के खानेवाल शहर से आते हैं और एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनकी पत्नी का नाम आयेशा है और दोनों की शादी को करीब 6 साल हो चुके हैं. उनके दो बेटे और एक बेटी है.

— Farid Khan (@_FaridKhan) August 12, 2024

It's a very cheap &, insulting gift for a Gold winning Athlete like him...

How can you be so happy about it — Riya S (@Jyoti_singh112) August 12, 2024

This is definitely an insult for him. — Gudumba Satti (@GudumbaSatti) August 12, 2024

Alto? Are you serious? Shame on you! — Diksha Kandpal (@DikshaKandpal8) August 12, 2024

Alto??? Why? Could not find anything cheaper?!? It is your first Gold! Get something worthy of it! — Jyothish N Pillai (@JyothishNPillai) August 12, 2024

Is it a joke or something? — Durgesh (@PentaHexagon) August 12, 2024

अरशद पर पैसों की बारिश

अरशद को वर्ल्ड एथलेटिक्स की ओर से 50 हजार डॉलर (लगभग 42 लाख रुपये) का इनाम मिलेगा. पाकिस्तान सरकार की ओर से उन्हें कई इनाम दिए जा रहे हैं. पंजाब सरकार उन्हें 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपये (लगभग 2.8 करोड़ रुपये) देगी. इसके अलावा पंजाब के राज्यपाल उन्हें 20 लाख पाकिस्तानी रुपये देंगे. सिंध सरकार और कराची के मेयर ने 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपये देने का ऐलान किया है. सिंध के राज्यपाल ने 10 लाख पाकिस्तानी रुपये और संगीतकार अली जफर ने 10 लाख पाकिस्तानी रुपये देने की बात कही है. कुल मिलाकर अरशद नदीम को लगभग 15.4 करोड़ पाकिस्तानी रुपये (लगभग 4.5 करोड़ रुपये) का इनाम मिलेगा.

अन्य सम्मान भी दिये जा रहे

सिंध सरकार ने अरशद नदीम को सोने के ताज से सम्मानित करने की योजना बनाई है. अरशद नदीम के नाम पर स्पोर्ट्स स्टेडियम और अकादमी खोले जाने की घोषणा की गई है और उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने पर विचार किया जा रहा है.