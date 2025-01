108/5 से 145/9...गौतम गंभीर की एक गलती पड़ी भारी! राजकोट में डूब गई टीम इंडिया की नैया

India vs England T20 Match:इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज में वापसी कर ली है. उसने तीसरे मुकाबले को 26 रन से अपने नाम कर लिया. भारतीय टीम को राजकोट में 2017 के बाद किसी टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद टीम के कोच और खिलाड़ियों को जमकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. कहा जा रहा है कि आसान पिच पर 172 रन के लक्ष्य का पीछा आसानी से किया जा सकता था, लेकिन अधिक प्रयोग ने टीम का बंटाधार कर दिया.

4 ओवर में गिरे 4 विकेट

भारतीय टीम जब लक्ष्य का पीछा कर रही थी तो उसका स्कोर एक समय 16 ओवरों में 5 विकेट पर 108 रन था. यहां से टीम को जीत के लिए 4 ओवरों में 64 रन बनाने थे. उसके पास 5 विकेट थे. टी20 क्रिकेट में इस टारगेट को हासिल किया जा सकता है, लेकिन इस बार टीम फेल हो गई. वह 20 ओवरों में 9 विकेट पर 145 रन ही बना सकी. इसका मतलब यह हुआ कि भारत ने आखिरी 4 ओवरों में 4 विकेट गंवाए और सिर्फ 37 रन बनाए.

ये भी पढ़ें: राजकोट में भारत की हार के गुनहगार, 2 दिग्गजों ने लगाई नाकामी की हैट्रिक, फिनिशर हुआ फेल

नहीं चले दिग्गज बल्लेबाज

इंग्लैंड के लिए पावरप्ले में जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड प्रभावी रहे.पहले दो मैच में आर्चर के सामने सहज होकर नहीं खेल सके संजू सैमसन छह गेंद में 3 रन बनाकर उनकी गेंद पर ही आउट हुए. अभिषेक शर्मा ने 14 गेंद में 25 रन बनाए. ब्रायडन कार्स ने उन्हें पवेलियन भेजा. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सात गेंद में 14 रन बनाए और वह वुड की गेंद पर गलत शॉट खेलकर एक बार फिर सस्ते में विकेट गंवा बैठे. फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा उस लय को कायम नहीं रख सके और रशीद की गेंद सीधे उनके स्टम्प पर लगी. वह 14 गेंद पर 18 रन बना पाए. इस तरह टीम का स्कोर 8 ओवरों में 4 विकेट पर 68 रन हो गया. यहां से आखिरी 12 ओवरों में 104 रन ही चाहिए थे.

ये भी पढ़ें: बुमराह नहीं तो कौन? चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ दिग्गज बॉलर तो सरप्राइज एंट्री के लिए तैयार 4 गेंदबाज

सुंदर और अक्षर का प्रयोग का फेल

तिलक वर्मा के आउट होते ही टीम मैनेजमेंट ने दाएं और बाएं हाथ का कंबीनेशन कायम रखने के लिए ध्रुव जुरेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को भेज दिया. वह दाएं हाथ के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या का साथ देने पहुंचे. दोनों के बीच 25 गेंदों पर सिर्फ 17 रन की साझेदारी हुई और यहीं से टीम दबाव में आ गई. वॉशिंगटन 15 गेंद पर सिर्फ 6 रन बना सके. इसके बाद भी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की जगह ऑलराउंडर अक्षर पटेल को भेज दिया गया. वह कुछ खास नहीं कर सके. अक्षर 16 गेंद पर 15 रन ही बना सके. सुंदर और अक्षर ने मिलकर 31 गेंदें खेलीं और सिर्फ 22 रन ही बना पाए.

ये भी पढ़ें: सचिन-लारा और कोहली, क्रिकेट के इन महान बल्लेबाजों के लिए ये ग्राउंड रहा बेहद अशुभ, नहीं ठोक पाए शतक

Washington batted at 40 strike rate & Axar batting at 50 strike rate with designated batter Dhruv Jurel waiting for his batting....

Pathetic strategy from Gambhir, you can't demote your designated batter below bowling all rounders in name of Left-Right combination. Bullshit!! pic.twitter.com/BsvP4Vm8Tn

— Rajiv (@Rajiv1841) January 28, 2025