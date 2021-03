27 साल पहले आज ही के दिन सचिन ने की थी ओपनिंग की शुरुआत और बना ये इतिहास

नई दिल्ली: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने शनिवार की सुबह ये जानकारी दी कि वो कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं. सचिन ने बताया कि उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है, लेकिन दिग्गज बल्लेबाज ने आज ही के दिन 27 साल पहले अपने करियर में इतिहास बनाने की शुरुआत की थी.

27 मार्च सचिन के लिए खास

27 मार्च 1994 को ऑकलैंड (Auckland) में न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू की गर्दन की चोट के कारण ओपनिंग करने के लिए मौजूद नहीं थे और फिर टीम मैनेजमेंट ने सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को ओपनिंग करने के लिए कहा था.



यह भी पढ़ें- Team India की करारी हार के बाद बोले Virender Sehwag, इस बड़ी वजह से भारत हार गया मैच

सचिन की शानदार पारी

सचिन तेंदुलकर अपनी मर्जी से से ओपनिंग करना चाहते थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट को डर था कि नई गेंद से वह अपने बेस्ट बल्लेबाज को कहीं खो न दें. हालांकि सचिन ने पारी की शुरुआत की और उन्होंने महज 49 गेंदों पर 82 रनों की शानदार पारी खेलकर न्यूजीलैंड से मिले 143 रन के लक्ष्य को 23.2 ओवर में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया था.

#OnThisDay in 1994, @sachin_rt opened the innings in the ODIs for the first time & blazed his way to 82 off 49 balls as #TeamIndia took on New Zealand in Auckland.

The rest, as they say, is history. pic.twitter.com/yvkvsiJQck

— BCCI (@BCCI) March 27, 2021