टीम इंडिया के ये 3 बल्लेबाज करियर में कभी नहीं हुए आउट, लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम

3 Batsmen never get out in ODI cricket: क्रिकेट के खेल में हमेशा से ही बल्लेबाज गेंदबाजों के ऊपर थोड़े ज्यादा हावी रहते आए हैं. गेंदबाजों के ऊपर हमेशा ही इस खेल में रनों को रोकने का दवाब रहता है. वहीं इसी बीच बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी के दम पर कई बड़े रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीम इंडिया के तीन बल्लेबाज ऐसे हैं जो कभी अपने करियर में आउट ही नहीं हुए. इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसे ही तीन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं.

फैज फजल

भारत के लिए घरेलू क्रिकेट में बड़ा नाम कमाने वाले फैज फजल को कई साल पहले टीम इंडिया में भी मौका दिया गया था, लेकिन ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए सिर्फ एक ही वनडे मैच खेल पाया. दरअसल 2016 में बुमराह को जिम्बाब्वे के खिलाफ मौका दिया गया था. उस दौरान फैज फजल ने नाबाद 55 रनों की पारी खेली. अपने पहले ही मैच में इतनी बेहतरीन पारी खेलने वाले इस खिलाड़ी को फिर टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नहीं देखा गया और यही बात काफी निराशा भरी रही.

भरत रेड्डी

आजकल के युवा क्रिकेट फैंस शायद भरत रेड्डी को नहीं जानते हों, लेकिन ये खिलाड़ी भी टीम इंडिया के लिए तीन मुकाबले खेल चुका है. भरत रेड्डी ने 1978 से लेकर 1981 तक भारत के लिए तीन वनडे खेले थे, जिसमें उन्हें दो बार बैटिंग करने का मौका मिला और वो दोनों बार नाबाद रहे. इसके बाद भी भरत को भी टीम से बाहर कर दिया गया और उनका करियर बहुत लंबा नहीं चल पाया.

सौरभ तिवारी

सौरभ तिवारी ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा तो उन्हें अगला महेंद्र सिंह धोनी माना जाता था. सौरभ का अंदाज एकदम धोनी की तरह था. सौरभ ने IPL में शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया में जगह बनाई थी और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2010 में वनडे डेब्यू का मौका मिला था. उन्होंने टीम इंडिया के लिए सिर्फ तीन वनडे मैच खेले, जिसमें वह सिर्फ दो पारियों में ही बल्लेबाजी कर पाए. सौरभ तिवारी इन दोनों पारियों में नॉटआउट रहे और फिर उन्हें दोबारा टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका नहीं मिल पाया.