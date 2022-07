Achinta Sheuli: अचिंता शेउली ने कॉमनवेल्थ गेम्स में रचा इतिहास, नया रिकॉर्ड बना भारत को दिलाया गोल्ड मेडल

Achinta Sheuli: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टर्स का शानदार प्रदर्शन जारी है. वेटलिफ्टर अचिंता शेउली (Achinta Sheuli) ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया है. अचिंता शेउली ने पुरूषों के 73 किलोवर्ग में नये रिकॉर्ड के साथ बाजी मारी. गोल्ड मेडल जीतते ही अचिंता शेउली ने इतिहास रच दिया.

बनाया नया रिकॉर्ड

अचिंता शेउली (Achinta Sheuli) ने शुरुआत से ही बेहतरीन खेल दिखाया. विरोधी उनके आस-पास भी नहीं टिक सके. पश्चिम बंगाल के 20 साल के अचिंता शेउली ने स्नैच में 143 किलो वजन उठाया, जो राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड हैं. अचिंता से पहले इतना वजन किसी ने भी नहीं उठाया था. उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 170 किलो समेत कुल 313 किलो वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड अपने नाम किया. अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पर वह भारत को पीला तमगा दिलाने में सफल रहे.

Beaming with confidence, the 20-yr old debutant #AchintaSheuli puts up a dominating performance to bag rd @birminghamcg22

Creating Games Record & winning with a total lift okginal at #B2022 #Cheer4India

pic.twitter.com/EWpW4uVK7t

— SAI Media (@MediJuly 31, 2022