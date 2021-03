Zimbabwe के खिलाफ Afghanistan के Hashmatullah Shahidi ने जानबूझकर की Misfielding, अंपायर ने दी ये सजा

नई दिल्ली: अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे (AFG vs ZIM) के बीच जारी दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन एक अजीबो गरीब घटना देखने को मिली. इस मैच में अफगानिस्तान (Afghanistan) के फील्डर हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) ने ऐसी हरकत की जिससे पूरी टीम को सजा भुगतनी पड़ी.

जब जिम्बाब्वे (Zimbabwe) का स्कोर 281/8 था और इस टीम की तरफ से सिकंदर रजा (Sikandar Raza) 79 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे. दूसरे छोर पर रजा था साथ निभा रहे थे ब्लेसिंग मुजाराबानी (Blessing Muzarabani) जो तब तक अपना खाता थी नहीं खोल पाए थे.

सिकंदर रजा ने एक ओवर की आखिरी गेंद पर कवर की तरफ शॉट लगाया और सिंगल लेने की कोशिश की ताकि स्ट्राइक वापस अपने पास रखी जी सके. गेंद बाउंड्री से कुछ इंच पहले रुकी और तब तक दोनों बल्लेबाज दोड़कर 1 रन पूरे कर चुके थे. अफगान फील्डर हशमतुल्लाह शाहिदी ने चालाकी दिखाते हुए एक पैर बाउंड्री पर रखा और गेंद पकड़ लिया.

Deliberate misfield from the Afghani player to make the newer batsmen take strike, didn't think this was allowed no? #Cricket #AFGvZIM pic.twitter.com/fzHlOofALu

फील्डर ने ऐसा क्यों किया?

इस गेंद पर चौका लगने का मतलब था कि अगले ओवर में ब्लेसिंग मुजाराबानी (Blessing Muzarabani) को स्ट्राइक मिले और अफगानिस्तान (Afghanistan) को बाकी 2 पुछल्ले बल्लेबाजों को आउट करने में आसानी हो, इस तरह जिम्बाब्वे (Zimbabwe) की पहली पारी समाप्त की जा सके.

Afghanistan wanted to have a full crack at @BLESSINGMUZARA1 and perhaps that’s why to deny strike to @SRazaB24, Shahidi while fielding had one foot over the boundary. The umpires rightfully decided to give penalty for that deliberate effort by the fielder.

#AFGvZIM pic.twitter.com/nzVi8zC784

— Satendra Singh, MD (@drsitu) March 12, 2021