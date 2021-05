Palestine में बच्चों की मौत पर छलका क्रिकेटर Rashid Khan का दर्द, कहा-'मैं अब इसे और नहीं देख सकता'

नई दिल्ली: अफगानिस्तान (Afghanistan) के लेग स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) ने फिलिस्तीन (Palestine) के मसले पर खुलकर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए जंग के खौफ को बयान किया है. राशिद ने बताया कि उनका मुल्क भी इसी तरह के परेशानियों से रूबरू रहा है और वो नहीं चाहते कि जिन हालात से वो गुजरे हैं कोई और न गुजरे.

राशिद खान ने अपने ट्विटर पर लिखा, 'मैं राजनेता नहीं हूं, लेकिन मैं वर्ल्ड लीडर्स से कहना चाहता हूं कि इलाके में शांति स्थापित करें. मैं जंग के हालात में बड़ा हुआ हूं और समझ सकता हूं कि बच्चे किस खौफ से गुजर रहे हैं. मैं अब इसे और नहीं देख सकता. बिलकुल नहीं. मैं हर दिन देखता हूं कि फिलिस्तीन और अफगानिस्तान में बच्चों का कत्ल किया जा रहा है. हां हमें सच के लिए खड़े रहना चाहिए.'

I’m not politician but call on all world leaders to bring peace to the region. I grew up in war & understand d fear kids go through. I can’t watch this anymore. I can’t. Every day I see children r being killed in #Palestine & #Afghanistan . Yes, we need to stand for what is right.

12 मई को राशिद खान ने इसी मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा था, 'एक एथलीट के तौर पर जो दुनिया के सभी मुल्कों में खेलता है, मैं चाहता हूं कि दुनिया जंग से बाहर निकले. मैं अफगानिस्तान और फिलिस्तीन में बच्चों की हत्याओं को नहीं देख सकता. बच्चे का कत्ल करना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है. मैं चाहता हूं कि बच्चे चिड़ियों की आवाज से उठें न कि बम के शोर से.'

As an athlete who plays cricket around the world, I want to see this world out of war. I can’t watch people being killed in #Afghanistan & #Palestine. No crime is more heinous than the killing of a child. I want these children to wake up to the sound of birds & not bombs.

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) May 12, 2021