टेनिस के बाद अब क्रिकेट के खिलाड़ियों को भी हुई वीजा की परेशानी, टूट सकता है वर्ल्ड कप का ख्वाब

सेंट किट्स एंड नेविस: सर्बिया (Serbia) के टेनिस (Tennis) स्टार नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 (Australian Open 2022) के लिए वीजा न मिलने की खबरें मीडिया में छाई हुई हैं. अब क्रिकेट में ऐसा मामला सामने आया है जब पूरी टीम को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

वेस्टइंडीज (West Indies) में होने वाले आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप (ICC U19 World Cup 2022) में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम (Afghanistan Cricket Team) का हिस्सा लेना मुश्किल लग रहा है क्योंकि तालिबान (Taliban) शासित मुल्क के खिलाड़ियों को अभी तक टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए वीजा नहीं दिया गया है.

अफगान टीम अभी तक कैरेबियाई देश नहीं पहुंची है जिसकी वजह से आईसीसी को इंग्लैंड के खिलाफ सोमवार और यूएई के खिलाफ 12 जनवरी को उसके प्रैक्टिस मैच रद्द करने पड़े. अफगानिस्तान को टूर्नामेंट का पहला मैच 16 जनवरी को जिम्बाब्वे से खेलना है. इंग्लैंड की टीम अब यूएई के खिलाफ 11 जनवरी को मैच खेलेगी.





(फोटो-ICC)

आईसीसी प्रैक्टिस मैच रद्द ने एक बयान में कहा,‘अफगानिस्तान टीम वीजा लेने में देरी के कारण अभी तक वेस्टइंडीज (West Indies) नहीं पहुंची है. मामले का हल निकालने की कोशिशें जारी है.’ आईसीसी ने ये नहीं बताया कि वीजा लेने में दिक्कत किन वजहों से आई.

: Watch the Afghan National U19s as they prepare for the ICC U19 Cricket World Cup 2022.#FutureStars #U19CWC2022 pic.twitter.com/lKNZDAFx7y

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) January 8, 2022