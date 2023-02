Ind Vs Aus: बिजली बनकर कंगारुओं पर टूटे जडेजा, बॉल टेंपरिंग के आरोपों का 'तलवार' से दिया जवाब

Ravindra Jadeja Ball Tampering Allegations: कप्तान रोहित शर्मा (120), रवींद्र जडेजा (66 नाबाद) और अक्षर पटेल (52 नाबाद) की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने नागपुर टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पर 144 रन की बढ़त हासिल कर ली. पहले टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन (वीसीए) स्टेडियम में शुक्रवार को स्टंप्स तक 321/7 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा टॉड मर्फी ने पांच विकेट लिए, जबकि नाथन लियोन और पैट कमिंस को एक-एक विकेट मिला. आठवें विकेट के लिए रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने 81 रन की साझेदारी की.

जडेजा ऐसे वक्त पर पिच पर आए थे, जब भारतीय टीम मुश्किलों के भंवर में फंसी हुई थी. उनके सामने विकेट न गंवाने की चुनौती थी. लिहाजा उन्होंने संभलकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और धीरे-धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया. बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने जडेजा को बैकफुट पर लाने के लिए घटिया साजिश रची थी. उन पर बॉल टेंपरिंग तक का आरोप लगा दिया गया.

जडेजा ने सबकी बोलती बंद की

लेकिन इस करिश्माई खिलाड़ी ने बल्ले से विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया. जैसे ही जडेजा की फिफ्टी हुई, उन्होंने मैदान पर अपना सिग्नेचर स्टाइल यानी बैट को तलवार की तरह लहराकर सबकी बोलती बंद कर दी. जडेजा ने 114 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की. उन्होंने बल्ले से पहले गेंद से शानदार प्रदर्शन किया. ऑस्ट्रेलिया के पांच खिलाड़ियों को जड्डू ने पवेलियन की राह दिखाई थी.

अब तक वह 6 बार एक मैच में पांच विकेट और हाफ सेंचुरी जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं. उनके साथ अश्विन भी टॉप पर हैं. जबकि पूर्व दिग्गज कपिल देव ने चार बाद ये कीर्तिमान अपने नाम किया है. इस मैच की पहली पारी में जडेजा ने 47 रन देकर 5 विकेट झटके जबकि बल्ले से हाफ सेंचुरी जड़ी. जडेजा पिछले साल एशिया कप के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उनके घुटने की सर्जरी करनी पड़ी थी. वह इस कारण आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए थे.

And the trademark celebration is here @imjadeja

