'Thank you पुजारा और रहाणे', घटिया प्रदर्शन के बाद ट्विटर पर फैंस ने ऐसे की घनघोर बेइज्जती

नई दिल्ली: साउथ अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ जोहानिसबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 202 रनों पर ढेर हो गई. इस मैच में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे केएल राहुल (KL Rahul) के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज 50 रन का आंकड़ा नहीं छू पाया. इस मैच में नियमित कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) नहीं खेल रहे थे. विराट कोहली (Virat Kohli) की गैरमौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) और अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के कंधों पर थी, लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया को बीच मझधार में छोड़कर चलते बने.

ट्विटर पर फैंस ने ऐसे की घनघोर बेइज्जती

चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) 3 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हो गए. पुजारा और रहाणे के आउट होते ही टीम इंडिया (Team India) का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया. चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) और अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के इस घटिया प्रदर्शन के बाद ट्विटर पर फैंस ने इन दोनों ही बल्लेबाजों की घनघोर बेइज्जती कर दी. पुजारा और रहाणे को खराब प्रदर्शन के बाद भी काफी समय से मौका मिल रहा है, लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए हैं. ऐसे में ये साउथ अफ्रीका दौरा इन दोनों ही बल्लेबाजों के करियर का आखिरी दौरा साबित हो सकता है.

Thank you pujara and rahane for your valuable contribution for indian team in the past. #INDvsSA pic.twitter.com/TnOLauFCaN — Abhishek Jain (@abhishe91414030) January 3, 2022

#INDvsSA

*scenes before 3rd Test* Pujara & Rahane : sir ek aur mauka de do please Rahul dravid : pic.twitter.com/n3Vr3eL3XX — Cricket wala ladka (@cricketwalaldka) January 3, 2022

*meanwhile pujara and rahane after bumrah scored more than them #INDvsSA pic.twitter.com/gaWtr5WzDb — Vedant (@thatcrickettguy) January 3, 2022

#INDvsSA Pujara and Rahane in today's test match pic.twitter.com/VLWtFl6mpe — Shubham Jain (@Shubham09273730) January 3, 2022

33 year old Cheteshwar Pujara scores 3(33) batting at No.3 on the 3rd day of 3rd year of 3rd decade of the 3rd millennium on the 3rd planet of the solar system with his name starting with the 3rd letter of the alphabet with a 3rd class performance. #pujara #INDvsSA #SAvIND . — Ishaan Jaiswal (@Iam_Ishaan_18) January 3, 2022

पुजारा का '3' से है 36 का आंकड़ा

बता दें कि इस मैच में चेतेश्वर पुजारा 33 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए थे. चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) की 3 रन की इस पारी के दौरान अजीब संयोग बना. यह कहें कि उनका 3 से 36 का आंकड़ा है, तो गलत नहीं होगा. दरअसल, 33 साल के पुजारा जोहानिसबर्ग टेस्ट की पहली पारी में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और आउट होने से पहले 33 गेंद खेली और 3 रन बनाए. यानी वो 3 के फेर में फंसे. जोहानिसबर्ग टेस्ट के शुरू होने की तारीख भी 3 है. पुजारा के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज अब तक अच्छी नहीं बीती है. उन्होंने सेंचुरियन टेस्ट की दोनों पारियों में 16 रन बनाए थे. पहली पारी में तो वो खाता भी नहीं खोल पाए थे. जोहानिसबर्ग में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी. लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया की दीवार ढह गई और वो 33 गेंद में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए. 2020 के बाद से 10 पारियां खेलने वाले भारतीय बल्लेबाजों के औसत की बात करें तो चेतेश्वर पुजारा 8वें पायदान पर हैं. उन्होंने इस दौरान 25.52 के औसत से रन बनाए हैं. रवींद्र जडेजा (27) का भी औसत उनसे बेहतर रहा है. पिछले साल ऑस्ट्रलिया में सिडनी टेस्ट में शानदार पारी खेलने के बाद से पुजारा का बल्ला नहीं चला है. बीते 1 साल में पुजारा ने 15 टेस्ट में 27 के औसत से 705 रन बनाए हैं. इस दौरान 91 उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है.

अजिंक्य रहाणे ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

एक तरफ पुजारा जो हमेशा की तरह गेंदें तो काफी खेल गए लेकिन रन सिर्फ 3 बनाए और चलते बने. इसके बाद अगली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे स्कोर्र को बिना कोई कष्ट दिए पवेलियन की ओर रवाना हो गए. अजिंक्य रहाणे 0 रन पर आउट हुए. रहाणे अपने टेस्ट करियर में पहली बार गोल्डन डक पर आउट हुए. रहाणे ने भारत के लिए साल 2013 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था और तब से वो टेस्ट टीम के नियमित सदस्य बने रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वो अपने टेस्ट करियर के दौरान शून्य पर आउट नहीं हुए हैं, लेकिन गोल्डन डक यानी पारी की पहली ही गेंद पर वो पहली बार आउट हुए. रहाणे अब तक इसे मिलाकर कुल 10 बार शून्य पर टेस्ट में अपना विकेट गंवा चुके हैं.

खत्म होने के करीब पुजारा और रहाणे का करियर

अजिंक्य रहाणे साउथ अफ्रीका के खिलाफ वांडरर्स मैदान पर अपना 81वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं और इन मैचों की 136 पारियों के बाद यानी 137वीं पारी में वो गोल्डन डक पर आउट हुए. प्रोटियाज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में वो डुआने ओलिवर की पहली ही गेंद पर अपना कैच कीगन पीटरसन को थमा बैठे. रहाणे जब बल्लेबाजी करने आए थे तब भारतीय टीम ने पहली पारी में 49 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उनके इस तरह से आउट होने के बाद टीम इंडिया और दवाब में आ गई. इन दोनों खिलाड़ियों का खराब फार्म अब टीम मैनेजमेंट को बड़ा फैसला लेने के लिए विवश कर सकता है.