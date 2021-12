बल्लेबाजी के दौरान ये क्या बड़बड़ा रहे थे Ajinkya Rahane? कैमरे में कैद हुआ सबकुछ

नई दिल्ली: भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी से हटने के बाद अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) पहली बार जब बल्लेबाजी करने मैदान पर आए तो उनके चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी. दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ उन्हें टीम इंडिया (Team India) की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया तो कई लोगों को हैरानी हुई क्योंकि श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) उन्हें रिप्लेस करने को पूरी तरह तैयार थे.

सेंचुरियन (Centurion) के सुपरस्पोर्ट्स पार्क (SuperSport Park) में अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) पर बड़ी पारी खेलने का जबरदस्त प्रेशर है क्योंकि अगर वो टीम मैनेजमेंट को इमप्रेस करने में नाकाम रहे तो अगले मैच में वो प्लेइंग 11 से बाहर हो सकते हैं.



सेंचुरियन टेस्ट (Centurion Test) के पहले दिन जब अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए तो उनके माथे पर शिकन दिख रही थे. उन्होंने संयम भरी पारी खेलते हुए पहले दिन 81 गेंद में 40* रन बनाए.

बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test) के पहले दिन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने गेंद पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं. वो बार-बार बड़बड़ा रहे थे, 'watch the ball' यानी 'बॉल को देखो.'

Rahane reminding himself to watch the ball as the bowler runs up makes me realise how cruel cricket can be for such experienced guy pic.twitter.com/3HKhVgMMFc

— Nikhil Dubey (@nikhildubey96) December 26, 2021