Ajinkya Rahane: जब अंपायर्स ने टीम इंडिया को दिया मैदान छोड़ने का सुझाव, रहाणे ने लिया था ये फैसला

Ajinkya Rahane: भारतीय टीम ने अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में साल 2020-21 में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट सीरीज 2-1 से जीती थी. एडिलेड में पहले टेस्ट में 36 रन पर आउट होने के बाद टीम इंडिया ने धमाकेदार अंदाज में सीरीज जीती. इस सीरीज का सिडनी टेस्ट विवादों में रहा था. जब मोहम्म सिराज और जसप्रीत बुमराह पर दर्शकों पर नस्लीय टिप्पणी की.

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को एससीजी (SCG) भीड़ के एक वर्ग द्वारा नस्लीय दुर्व्यवहार किया गया था. बीसीसीआई (BCCI) नस्लवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करता है और इस तरह मैच अधिकारियों को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दर्शकों को मैदान से बाहर कर दिया गया.

अजिंक्य रहाणे ने 'बंदे में था दम' डॉक्यूमेंट्री लॉन्च के मौके पर कहा कि जब चौथे दिन दर्शकों ने भारतीय खिलाड़ियों पर हमला जारी रखा तब मोहम्मद सिराज मेरे पास आया, तो मैंने अंपायर्स से कहा कि जब तक वो इस मामले पर एक्शन नहीं ले लेते तब तक हम नहीं खेलेंगे.

When everything was against them, they stood tall and showed the world their true grit, strength and determination.

Witness the story of the greatest fightback. The story behind India’s biggest triumph in Test history.#BandonMeinThaDum - The fight for India’s pride. pic.twitter.com/T6ilpxIbgH

