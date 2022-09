Virat Kohli: हिसाब बराबर, अब हैदराबाद में देखेंगे... विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया को खुलेआम दी चुनौती

Virat Kohli on Hyderabad T20: टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को वर्षा बाधित दूसरे टी20 मैच में छह विकेट से जीत दर्ज की. कप्तान रोहित शर्मा की शानदार पारी की बदौलत मिली इस जीत से भारत ने तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर ला दी है. अब तीसरा और निर्णायक टी20 मुकाबला हैदराबाद में रविवार 25 सितंबर को खेला जाएगा. विराट ने इस मैच से पहले मेहमान टीम को खुलेआम चुनौती दी है.

रोहित का धमाल

नागपुर में बारिश के कारण सीरीज का दूसरा टी20 मैच 8-8 ओवर का किया गया था. मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने आठ ओवर में पांच विकेट पर 90 रन बनाए. इसके बाद भारतीय टीम ने 7.2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी अंदाज में खेलते हुए नाबाद 46 रन बनाए. उन्होंने 20 गेंदों पर चार चौके और इतने ही छक्के लगाए. स्पिनर अक्षर पटेल ने दो विकेट लिए.

विराट ने दी चुनौती

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने नागपुर टी20 मैच में छह गेंद खेलीं और 11 रन बनाए. वह टीम की जीत के बाद साथी खिलाड़ियों की तरह काफी खुश नजर आए. विराट ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं. उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, 'हिसाब बराबर, अब आपको हैदराबाद में देखेंगे.'

All square. See you in Hyderabad. pic.twitter.com/2DZM41SMEc

— Virat Kohli (@imVkohli) September 23, 2022