Sachin Tendulkar को लेकर किया था गलत ट्वीट, अब Amitabh Bachchan ने यूं मांगी माफी

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट इतिहास के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को लेकर किए गए गलत ट्वीट के बाद बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) चर्चा में आ गए थे. हालांकि अब उन्होंने माफी मांगकर मामला रफा दफा कर दिया है.

दरअसल अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने एक वीडियो ट्वीट के जरिए बताया था कि दुनियाभर के पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ियों से सजी ‘लीजेंड्स लीग क्रिकेट’ (Legends League Cricket) में टीम इंडिया (Team India) के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) भी हिस्सा लेंगे, लेकिन ये खबर सही नहीं थी.

‘एसआरटी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड’ ने शनिवार को साफ किया कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर आगामी ‘लीजेंड्स लीग क्रिकेट ’ (LLC) का हिस्सा नहीं हैं. एलएलसी एक पेशेवर क्रिकेट लीग है जो रिटायरमेंट ले चुके खिलाड़ियों के लिए है. इसने हाल ही में अपनी भारतीय टीम की घोषणा की है. अमिताभ बच्चन की मौजूदगी वाले इसके एक प्रचार वीडियो में तेंदुलकर भी दिख रहे है, जिससे लीग में उनकी भागीदारी की भी बात हो रही थी. तेंदुलकर के प्रबंधन का काम देखने वाली कंपनी एसआरटी स्पोर्ट्स के आधिकारिक प्रवक्ता ने हालांकि लीग में उनकी भागीदारी को खारिज कर दिया था.

एसआरटी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, ‘तेंदुलकर के ‘लीजेंड्स लीग क्रिकेट’ में भाग लेने की खबर सच नहीं है. आयोजकों को क्रिकेट प्रशंसकों और अमिताभ बच्चन को गुमराह करने से बचना चाहिए.’ एलएलसी में तीन टीमें होंगी जो 20 जनवरी से शुरु होने वाली लीग में एक दूसरे का सामना करेंगी. भारतीय टीम को रिप्रजेंट युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, इरफान पठान और यूसुफ पठान के साथ अन्य खिलाड़ी करेंगे. भारत की टीम का नाम ‘द इंडिया महाराजा’ होगा. लीग की दो अन्य टीमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एशिया लॉयन्स) की है.

